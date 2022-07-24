Беженцы из Украины пожаловались на плохие условия в Рязани

В Рязани беженцы из Украины жаловались на плохие условия и обратились к местным властям с просьбой решить проблему. Но затем они стали отзывать свои подписи под обращением: им угрожали выселением из ПВР, пишет «Коммерсант».

О ситуации с беженцами рассказала одна из волонтерок, которая пожелала остаться анонимной. Но факт обращения подтвердили в комитете «Гражданское содействие»*.

Жалобы поступили от размещенных в рязанской гостинице «Золотая миля» гражданах Украины. Там разместили 338 человек.

Коллективное обращение они направили первому зампреду правительства Рязанской области Анне Росляковой, региональному омбудсмену Натальи Епихиной и в прокуратуру. Проблемы были с обеспечением питьевой водой, продуктами и предметами личной гигиены. С медикаментами были перебои: больной эпилепсией ребенок не получал препарат депакин.

В администрации ПВР занималась незаконными денежными сборами: по 150 рублей собирали на фотографию для документов, а анкету для получения госпомощи выдавали в обмен на 50 листов бумаги.

После публикации на беженцев и волонтеров оказывали давление власти и администрации ПВР. По словам волонтерки, их заставляют писать опровержение под страхом выселения. «Гражданское содействие»* планирует обратиться к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в связи со сложившейся ситуацией.

При этом региональный омбудсмен по правам человека Епихина сообщала, что все украинцы размещены в «очень хороших условиях проживания». По ее словам, права беженцев не нарушены, но их подписи использовали в неблагодарных целях.

*«Гражданское содействие» Минюст России считает «иностранным агентом».