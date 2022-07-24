Новосибирский депутат Хельга Пирогова покинула Россию

Издание Сибкрай.ru сообщило, что Хельга Пирогова, депутат городского совета Новосибирска, покинула Россию. «Сирена» со ссылкой на городской паблик сообщает, что она могла уехать в Казахстан.

Уголовное дело на Хельгу Пирогову возбудили 22 июля по указанию главы СК Александра Бастрыкина. Накануне в отношении нее составили протокол о «дискредитации армии» после ее твита к статье о погибших в Украине добровольцах. В «Медиазоне»* подсчитали, что от указаний Бастрыкина до возбуждения уголовного дела прошло всего 40 минут.

По информации ТАСС, ее объявят в розыск, если она не придет на допрос по делу о распространении «фейков» о вооруженных силах РФ.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».