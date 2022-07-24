В Белгородской области отказались выплачивать компенсацию родственникам погибшей при обстреле женщине

Родственники погибшей под обстрелами Елены Ушаковой не могут добиться компенсации. Как сообщило «7*7»‎, женщина погибла при обстреле села Журавлевка 27 мая. Региональные власти говорили, что выплатят пострадавшим от 500 тыс. до 3 млн рублей.

Сын погибшей Евгений Ушаков рассказал FONAR.TV, что его родителей переселили из Журавлевки в гостиницу Белгорода. Но там были плохие условия, и его мама поехала в село, чтобы постирать вещи, проверить, не мародерили ли в селе, взять какие-то вещи. Но она попала под обстрел.

Родственники обращались в областную администрацию, минздрав, соцзащиту, но везде чиновники им говорили, что «компенсация не положена». Документов с аргументированным отказом они не получили. В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал выплатить семьям погибших и пострадавшим от обстрелов от 500 тыс. до 3 млн рублей. На вопрос Евгения Ушакова о выплатах, Гладков заявил, что всех вывозили из села, уговаривали не возвращаться.