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В Белгородской области отказались выплачивать компенсацию родственникам погибшей при обстреле женщине

24.07.2022

Власти говорят, что компенсации им не положены

Родственники погибшей под обстрелами Елены Ушаковой не могут добиться компенсации. Как сообщило «7*7»‎, женщина погибла при обстреле села Журавлевка 27 мая. Региональные власти говорили, что выплатят пострадавшим от 500 тыс. до 3 млн рублей. 

Сын погибшей Евгений Ушаков рассказал FONAR.TV, что  его родителей переселили из Журавлевки в гостиницу Белгорода. Но там были плохие условия, и его мама поехала в село, чтобы постирать вещи, проверить, не мародерили ли в селе, взять какие-то вещи. Но она попала под обстрел.

Родственники обращались в областную администрацию, минздрав, соцзащиту, но везде чиновники им говорили, что «компенсация не положена». Документов с аргументированным отказом они не получили. В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал выплатить семьям погибших и пострадавшим от обстрелов от 500 тыс. до 3 млн рублей. На вопрос Евгения Ушакова о выплатах, Гладков заявил, что всех вывозили из села, уговаривали не возвращаться. 



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