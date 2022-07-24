Jerusalem Post: «Сохнут»‎ может тайно переехать в Израиль

Как пишет The Jerusalem Post, еврейское агентство «Сохнут»‎ запустило план по переносу деятельности из России в Израиль. Процессом репатриации будут управлять дистанционно.

В четверг Минюст обратился с иском о прекращении деятельности в России еврейского агентства «Сохнут»‎. Первое заседание пройдет в Басманном суде 28 июля. Израиль направляет делегацию по обсуждению этого вопроса, они прибудут в Москву в понедельник.

В «Сохнуте»‎ считают, что решить проблему в правовом поле России будет сложно, поэтому продумывают схему по организации алии другими способами. Хотя в агентстве понимают, что дистанционная репатриация может быть неудобна пожилым людям.

«Сотрудники Еврейского агентства, образно говоря, собирают вещи и переоценивают свои проблемы и работу», — сказал источник, близкий к агентству.

Сейчас в агентстве отмечают, что ежедневно около 1000 россиян интересуются возможностью репатриации, но далеко не все подходят по условиям. Ликвидация организации существенно снизит уровень иммиграции в ближайшие годы. С начала боев в Украине около 30000 человек подали заявки на репатриацию, разрешение получили до 5000 человек.

«Коммерсант» пишет, что по заявлению израильского премьера Яира Лапида, закрытие агентства «Сохнут» в России будет иметь серьезные последствия для двусторонних отношений. Обсуждение вопроса по закрытию агентства будет вестись на самом высоком уровне, и после получения одобрения со стороны России юридическая делегация будет готовы выехать в Москву.

«Отношения с Россией важны для Израиля, еврейская община в России велика и важна и поднимается в каждом политическом разговоре с правительством в Москве. Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения»,— говорится в заявлении канцелярии премьера.