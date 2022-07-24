В Запорожской и Херсонской областях создадут избиркомы к референдуму о присоединении к России

Пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей объявили о создании избирательных комиссий по подготовке к референдуму о присоединении к России.

В Telegram-канале Херсонской администрации сообщили, что в состав избирательной комиссии войдут семь человек. Полномочия по работе в избирательных комиссиях будут действовать три года, и сейчас власти ждут кандидатов.

«Херсонщина возвращается к мирной жизни и возрождению традиционных человеческих ценностей. Миссия нашего края — одним из первых на постмайданной Украине уйти от дезинтеграции двух братских народов, к их объединению. Освобожденная Херсонщина имеет полное право высказать свое мнение, с кем дальше ей строить свое будущее и каким его видит именно она. Херсонщину не запугать и не остановить в ее стремлении быть вместе с Россией!» — объявили власти региона.

Глава пророссийской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также подписал указ о создании избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении региона в состав России.

«Подписан указ о создании избирательной комиссии Запорожской области… Осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения нашего региона в состав Российской Федерации»,— пояснил глава пророссийской администрации в своем Telegram-канале.

Ранее в Запорожье сообщали, что референдум проведут осенью этого года. В Институте изучения войны предполагали, что референдумы в областях Украины могут назначить в единый день голосования в России — 11 сентября.