Роскомнадзор заблокировал новый сайт «Новой рассказ-газеты»

Генпрокуратура потребовлаа заблокирвать новый сайт «Новой рассказ-газеты» Novaya.no из-за «дискредитации» вооруженных сил. Какой материал вызвал вопросы, в ведомстве не уточнили и потребовали заблокировать весь сайт. Сайт работал семь дней и 9 часов, сообщили в Telegram-канале издания.

В издании считают, что их заблокировали «за образ мысли».

«За Улицкую, Гребенщикова, Быкова, Гениса. За Тарощину, Брицкую, Дьякову, Васильчук, Сафронова, Муртазина, Шенкмана, Мозгового, Саруханова, Прокушева, Прокофьева, Минкина, Колесникова, Фокина, Ширяева, Солдатова, Малюкову…. Утром в воскресенье кое-где сайт был еще доступен. А где-то висела стыдливая надпись «Подключение не защищено». Удивительное словосочетание, означающие, что принимающие решение о блокировке чужого творчества бояться написать правду: «Запрещено цензурой», — сообщили журналисты.

При этом останавливать работу они не планируют.

«Новую газету» заблокировали в марте из-за материалов, «дискредитирующих» вооруженных силы России. После издание перезапустилось как «Новая газета. Европа». Следующим проектом стала «Новая рассказ-газета».