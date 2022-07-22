Бывший главный раввин Москвы объяснил , почему подал в отставку

Бывший главный раввин Москвы, президент Конференции европейских раввинов и раввин Московской хоральной синагоги Пинхас Гольдшмидт рассказал о причинах, по которым он был вынужден уехать из столицы России.

Гольдшмидт дал интервью газете Süddeutsche Zeitung. Как передает DW*, перед тем как покинуть Москву он столкнулся с серьезной проблемой, связанной с психологическим давлением из-за кремлевской «спецоперации».

«Любой, кто высказывается о войне, рискует быть наказанным и попасть в тюрьму. На нас оказывалось давление, с тем чтобы еврейская община официально высказалась в поддержку войны», — сказал Гольдшмидт.

Высказаться критически у общины не было возможности, добавил раввин. Поэтому они решили ничего не говорить.

«Для меня это была большая моральная проблема: я молчу — и все же я должен что-то делать. Именно поэтому мы с женой решили уехать из России», — объяснил Гольдшмидт.

Сейчас Гольдшмидт в Израиле, где находится его дом и родные, но все равно он чувствует себя в изгнании. Он рассказал, что его переизбрали главным раввином Москвы, но он объявил об отставке: его позиция могла бы негативно сказаться на общине.

Бои в Украине Гольдшмидт назвал катастрофой, в том числе для России. По его мнению, страна «огромными шагам» движется в советское прошлое. За последние годы больше 10 раввинов покинули Россию по разным причинам. Он также добавил, что сейчас в Израиль уехало больше евреев из России, чем из Украины: настроения в обществе угнетенные.

Его интервью вышло на фоне новостей о планах Минюста ликвидировать «Сохнут» — еврейскую организацию, которая помогала евреям репатриироваться в Израиль несколько десятков лет. В МИД России сегодня состоялась встреча замглавы ведомства Леонида Богданова с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви. Стороны обсуждали «актуальные вопросы двусторонней повестки», в том числе ситуацию в Сирии, сообщили в министерстве. Но в МИД не уточнили, обсуждалось ли закрытие в России «Сохнута». По данным российской стороны, встреча состоялась по просьбе израильского дипломата.

Иск Минюста к еврейской организации в Кремле объяснили требованиями законодательства. И это не связано с возможностями для эмиграции и «утечкой мозгов», говорил ТАСС пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По данным DW*, в 2021 году репатриация в Израиль выросла на 30%. Россия лидировала в списке стран: из нее выехало 7500 человек.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид накануне сообщил, что в Россию будет направлена делегация для переговоров. Они будут в России на следующей неделе в надежде остановить данный процесс, указал он. Заседание по делу «Сохнута» назначено на 28 июля в Басманном суде, сообщил «Интерфакс».





*DW Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: ТАСС