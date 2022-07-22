149-й день боев: главное

Сегодня на встрече в Стамбуле Россия, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна из южных портов Украины. Аналогичное соглашение подписала украинская сторона — но отдельно от России, делегации не встречались.

Максимум через две недели в Стамбуле начнет работать координационный центр. Порты будут под контролем Украины, в них нельзя будет находиться другим судам, помимо тех, что задействованы в вывозе зерна.

Россия обязуется не атаковать суда. Подготовкой портов будет заниматься Киев — на это необходимо около 10 дней. Российские власти опасались, что на судах помимо зерна будет вывозиться оружие. Чтобы исключить подобные факты, Турция будет проверять все партии.

Фактически на 120 дней в море объявлено перемирие — на такой срок заключили соглашение. Но его можно будет продлить.

Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур считает, что российские войска «выдыхаются». В скором времени они потеряют ресурсы для наступления.

Он также рассказал CNN, что из разных городов Европы «изгнали» больше 400 шпионов, которые работали на российские спецслужбы под прикрытием дипломатических миссий.

Русская служба ВВС сообщила, что Россия вывозит из Украины награбленную сталь. Общая сумма вывезенного составила 600 млн долларов. Об этом журналистам рассказал генеральный директор украинской компании «Метинвест» Юрий Рыженков. «Метинвесту» принадлежит завод «Азовсталь». По данным Рыженкова, товар увозят на российскую территорию. При этом среди вывезенного объема есть и тот, что раньше был продан странам ЕС и в Великобританию.

В Краматорске под завалами школы нашли тела троих погибших мужчин. Школа была атакована в ночь на четверг.

Минобороны России сообщило, что «в результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», развернутый в здании школы № 23 города Краматорск. Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники».

Русская служба ВВС сообщила, что установлены имена 4949 погибших в Украине российских военных . Журналисты не учитывали погибших военнослужащих и добровольцев в рядах ЛДНР и ЧВК «Вагнера». Работу по погибшим ведут совместно с «Медиазоной»* и волонтерами.

Минобороны сообщало о потерях последний раз 25 марта. Тогда погибшими назвали 1 351 человека.

Журналисты снова подчеркивают, что эти данные не отражают реальный уровень потерь, но помогают анализировать ситуацию. Все данные основаны на опубликованных данных о смерти военнослужащих. Часть имен журналисты находят на кладбищах в городах России. Учитывая, сколько удалось найти похороненных солдат, журналисты предполагают, что установленный список имен по меньшей мере вдвое меньше реального числа погибших.

Сейчас снова наметилась тенденция роста потерь среди командного звена российской армии. Возможно это связано с поставками высокоточных артиллерийских установок в Украину.

Среди погибших офицеров выделяются военные летчики. Известно о гибели по меньшей мере 50 таких специалистов.

В среднем от даты гибели до похорон проходит 14-20 дней. Известно о случае, когда похороны состоялись только на 71-й день после гибели.

Среди родов войск больше всего убитых среди мотострелковых соединений и десантников.

Увеличиваются потери среди добровольцев. Чаще всего это мужчины старше 40 лет из бедных регионов. Подготовка до отправки на фронт составляет до 7 дней. По другим соединениям это чаще всего молодые люди от 18 до 26 лет.

Европол нашел признаки «организованной контрабанды оружия» из Украины. По данным организации, преступники вывозят в Европу «значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов». Конфиденциальный доклад Европола отправлен в Совет ЕС. Полиция также опасается, что некоторые беженцы могут носить оружие для обороны, пишет «Коммерсант». Они могут пытаться обменять оружие на товары и услуги.

В докладе анализируют возможную террористическую угрозу для ЕС и последствия боев. Полицейская служба зафиксировала несколько попыток граждан Украины покинуть страну с огнестрельным оружием. Европол считает также, что вдоль границы Украины с ЕС могут быть созданы тайники с оружием для организации его контрабанды. Несколько подобных складов уже обнаружено.

В полиции сообщили и о фактах продажи оружия через даркнет. Выставлялась даже американская противотанковая ракета типа Javelin, но подлинность этого объявления подтвердить не удалось. Хотя в Европоле не исключают, что подобные предложения «являются частью российской пропаганды, направленной против поставок западного оружия».

«Вот так» сообщил, что Украина ждет от Европола доказательств «контрабанды европейского оружия». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что сообщения о продаже оружия на черном рынке появляются на фоне российской информационной спецоперации, цель которой — прекратить поставки западного вооружения Украине.

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга. Силовики сообщили, что он планировал вступить в украинскую армию, сообщает «Крыминформ». Он уволился с работы и прошел курс по медицинской части, тактике и огневой подготовке. Против него возбудили уголовное дело о покушении на участие в незаконном вооруженном формировании (ч.3 ст.30, ч.2 ст.208 УК РФ). Максимальное наказание составляет до 15 лет лишения свободы.

Разведка Британии сообщает, что на Донбассе украинские силы продолжают отражать попытки России штурмовать Углегорскую электростанцию. Российская артиллерия по-прежнему сосредоточена в районах вокруг Краматорска и Северска.

21 июля Виталий Ким, глава Николаевской области Украины, заявил, что российские войска применили семь зенитно-ракетных комплексов для поражения объектов инфраструктуры, энергетических объектов и складских помещений.

Минобороны России сообщало 21 июля, что в Николаевской области «в рамках контрбатарейной борьбы поражены восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка Донецкой области, Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области», а также «девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Новомихайловка, Константиновка, Клещеевка, Георгиевка Донецкой народной республики, Новопавловка, Веселое Запорожской области, а также Доброе Николаевской области». Сегодня ведомство писало, что «высокоточным оружием ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре на территории промышленной зоны в восточной части города Николаев. Потери противника составили до 30-ти человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше двух тысяч снарядов для РСЗО «Град», около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

Британские спецслужбы также доложили, что Россия увеличила использование зенитно-ракетных комплексов в режиме вторичной атаки по наземным целям из-за острой нехватки специализированных ракет для наземных атак.

Россия почти наверняка развернула стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях, вблизи Украины с самого начала боев. Это оружие имеет относительно небольшие боеголовки, предназначенные для поражения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам в открытых и легких зданиях, но вряд ли проникнут через укрепленные конструкции.

Существует высокая вероятность того, что это оружие не попадет в намеченные цели и приведет к жертвам среди гражданского населения, потому что ракеты не оптимизированы для этой роли, а их экипажи будут мало подготовлены для таких миссий.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что нынешний темп российских операций не отличается от того, что был во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля. Российские войска продолжали локальные атаки восточнее Северска, а также восточнее и южнее Бахмута, но на 21 июля они не добились значительных территориальных успехов в этих районах. Фактически группировка российских войск северо-западнее Славянска нанесла меньше наземных ударов вдоль границы Харьковской и Донецкой области, чем во время официальной оперативной паузы.

По оценкам аналитиков, российское наступление вероятно завершится без захвата Славянска или Бахмута. Главное разведывательное управление Украины (ГУР) сообщило 21 июля, что российские войска израсходовали до 55-60% запаса высокоточных ракет России. Представитель ГУР Вадим Скибитский уточнил, что к этим высокоточным ракетам относятся комплексы Х-101, Х-555, «Искандер» и «Калибр», которые, по его словам, российские войска используют реже, отчасти из-за влияния западных санкций на наличие необходимых компонентов для высокоточных систем.

С другой стороны, украинские силы недавно получили приток западных высокоточных систем, таких как реактивные артиллерийские системы высокой мобильности (HIMARS), которые они используют с более решительным эффектом, чем русские с их высокоточными системами.

Российские силы вероятно продолжат использовать свои резервы советских систем вооружений меньшей точности, но решительность этих ударов по сравнению с ударами украинских HIMARS скорее всего останется ограниченной.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».