Чиновника в Псковской области уволили после того как он вернулся с фронта

«Фонтанка» рассказала, что замглавы администрации Плюсского района Псковской области Вячеслава Прокофьева уволили с работы. Все дело в том, что в отпуске он отправился воевать на Донбасс. Но выезжать за границу ему не позволял допуск к гостайне.

В апреле Прокофьев отправился в Донецк, где записался в добровольцы. Там, во время отпуска, он поучаствовал в боях.

После он вернулся на работу. Но его показали в сюжете НТВ «Бои за Авдеевку». Журналистам Прокофьев из окопа говорил, что считает своим долгом и честью участвовать в контроперации.

Однако дома у местного ФСБ к нему появились вопросы. На чиновника составили протокол: имея доступ к гостайне, он не уведомил о своем отъезде «за границу». Штраф составил 1000 рублей. В администрации района ему также предложили перейти на другую должность, но Прокофьев отказался из-за низкой зарплаты: он настаивает, что увольнение было связано именно с отъездом в Донбасс.