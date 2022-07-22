Россия, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна

Сегодня Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в Стамбуле с министром обороны России Сергеем Шойгу подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Об этом сообщили в Минобороны. Также договор подписала Турция, сообщает «Коммерсант».

Украина, ООН и Турции также подписали сегодня соглашение о вывозе зерна, но сделали это отдельно от России. Подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Ранее сообщалось, что в рамках договоров будет создан координационный центр в Стамбуле, согласован алгоритм перевозки зерна. Российская сторона настаивала с самого начала боев в Украине, что не препятствовала вывозу зерна, проблема была в том, что южные порты Украины были заминированы. Российская сторона требовала, чтобы акватории портов разминировала Украина.

Как писала русская служба ВВС, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил о том, что Киев не согласится на сопровождение и присутствие российских кораблей в украинских портах при перевозках. Общие группы при необходимости будут проверять корабли в водах Турции.

Соглашение о разблокировке зерна ждут многие страны. Для Украины это позволит наладить экспорт, Россия сможет облегчить свои трудности с экспортом и оспорить обвинения в том, что Москва использует голод как оружие. ООН может обратить внимание общественности на проблемы мирового голода.

Украина опасается, что Россия может использовать любые безопасные каналы в водах Одессы для будущих военных операций. Россия настаивает, что Украина сможет использовать сделку для контрабанды оружия. Судоходные компании несут серьезные риски – один взрыв в море может разрушить все соглашение. Михаил Подоляк подчеркивал, что в случае российских провокаций с зерном, последует немедленный военный ответ.

Сейчас, в рамках соглашения, контроль портов «Черноморск», «Одесса» и «Южный» остается за украинской стороной, пишет «Коммерсант». Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений, не предусматривается. Киев заявил о том, что ему требуется 10 дней для подготовки портов. Агентство Анадолу уточнило, что соглашение охватывает все этапы: от отправки судов и безопасной транспортировки, до прибытия в порты назначения.

Фактически, это означает перемирие на воде. Всего в портах Одессы, по оценкам экспертов, скопилось до 20 млн тонн зерна.