«Ведомости»‎: в Москве на выборы идут десятки кандидатов-однофамильцев

«Ведомости»‎ сообщили, что на выборы в столице зарегистрировались не менее 80 кандидатов с похожими на конкурентов фамилиями. В Москве пройдут выборы в муниципальные советы 125 из 146 регионов, регистрация кандидатов кончится 24 июля. Всего в Москве 1 417 мандатов.

Последний громкий случай с кандидатами-двойниками произошел в прошлом году. Тогда на выборах в Госдуму и заксобрание Санкт-Петербурга участвовали два «Вишневских»‎ — двойники кандидата Бориса Вишневского. Имена они сменили прямо перед выборами. После, в марте 2022 года, приняли закон, по которому кандидаты, которые в течение года меняли имя или фамилию, должны будут указывать эту информацию и прежние данные в бюллетене. Но такие меры вынудили некоторых кандидатов «утроить»‎ усилия, сообщил политолог Александр Асафов. Такая технология использовалась и раньше, но сейчас участилась.

Среди кандидатов-однофамильцев в некоторых районах есть родственники, которые идут от одной и той же партии. КПРФ заметила 21 «кандидата-дублера»: среди однофамильцев в основном встречаются представители традиционно конкурирующей с КПРФ партии «Коммунисты России». Всего коммунисты выдвинули 984 человека.

Меньше всего «дублеров»‎ у кандидатов от ЛДПР. В районе Измайлово выдвинут действующий муниципальный депутат Антон Медведев, экс-кандидат в Госдуму и Мосгордуму, а с ним — трое не связанных с ЛДПР самовыдвиженцев.

В коалиции «ВыДвижение» говорят, что этом году однофамильцы выдвигаются против действующих муниципальных депутатов, которые уже успели поработать в районе: там насчитали 11 таких кандидатов, которые конкурируют со 113 представителями организации. В районе Фили-Давыдково «Справедливая Россия» выдвинула Сергея Шпака, а «Новые люди» – Елену Шпак.

В «Новых людях»‎ отметили, что столкнулись с четырьмя такими случаями в Москве. «Яблоко» обнаружило четверых однофамильцев.

При этом зампредседателя «Яблока» Иван Большаков считает, что такие технологии неактуальны: кандидатам можно просто не дать выдвигаться, например обвинив в причастности к работе экстремистской организации.

По мнению политолога Александра Асафова, прием с однофамильцами может запутать пожилых и невнимательных избирателей. А по-настоящему сильным кандидатам он вряд ли навредит, но голоса сбить может.