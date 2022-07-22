ЦБ снизил ключевую ставку сразу с 9,5% до 8%

Сегодня ЦБ неожиданно снизили ключевую ставку с 9,5% до 8%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила о том, что потенциал для снижения ключевой ставки сохраняется. Эксперты рассказывали РБК, что укрепление рубля невыгодно России: из-за этого снижается стоимость экспортных товаров.

«Ведомости» пишут, что после начала боев в Украине 28 февраля ЦБ увеличил ключевую ставку до 20%. Нынешнее снижение уже пятое подряд. Сейчас ставка достигла прежних значений — до 28 февраля.

Такой радикальный шаг в ЦБ объяснили тем, что текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, что способствует замедлению годовой инфляции. Также заметно уменьшились инфляционные ожидания бизнеса и граждан. Эксперты прогнозировали снижение ставки на 0,5 п.п. или 1 п.п.

Внешние условия для российской экономики остаются сложными, экспортная активность ограничена, но снижение деловой активности происходит медленнее, чем в ЦБ прогнозировали в июне. ВВП, по прогнозам ЦБ, сократится на 4-6% в 2022 году — это более оптимистичный сценарий, ранее прогноз был на уровне 8-10%.

Снижение ключевой ставки увеличит доступность кредитных ресурсов в экономике и ограничит масштаб снижения экономической активности, уточняет ЦБ. Дальнейшие шаги по ключевой ставке будут принимать, исходя из фактической и ожидаемой инфляции относительно целевого показателя в 4%.

Помимо резкого подъема ключевой ставки с началом боев ЦБ граничил обращение валюты. По данным «Коммерсанта», в сентябре, скорее всего, придется продлить ограничения на обращение наличной валюты в России.

Годовая инфляция на этой неделе составила 15,39%. В июне также была впервые зафиксирована дефляция.

По словам аналитиков, необходимо сдержать укрепление рубля и замедлить темпы инфляции. Но большинство экспертов не предполагали, что ЦБ снизит ключевую ставку сразу на 1,5.

Сильное укрепление рубля снижает стоимость импортных товаров и замедляет инфляцию, но это неблагоприятно для бюджета, треть доходов которого формируется за счет нефтегазовых поступлений, а курс доллара в нем заложен выше 70 рублей за доллар. Каждые 10 рублей, на которые укрепляется рубль, стоят бюджету более 1 трлн рублей, подсчитал министр финансов Антон Силуанов. Ранее на курс рубля можно было влить через покупку валют, но сейчас из-за санкций такой инструмент стал недоступен.

Председатель правления «Абсолют банка» Татьяна Ушкова считает, что эффективность шагов ЦБ покажет динамика инфляции. Снижение ставки приведет к коррекции уровня процентов по вкладам, что может стимулировать граждан начать более активно рассматривать различные виды инвестиций, чтобы обеспечить пассивный доход, заметила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.