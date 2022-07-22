Уголовное дело о «дискредитации армии» возбудили против новосибирского депутата Хельги Пироговой

UPD:

Уголовное дело в отношении Хельги Пироговой возбудили.

"Предварительно установлено, что 15 июля 2022 года депутат совета депутатов города Новосибирска Хельга Пирогова в одной из социальных сетей опубликовала под видом достоверного сообщения заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ", - сообщили в СК.



«Коммерсант» пишет, что Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против новосибирского депутата Хельги Пироговой после ее высказываний о российских военных. Депутат прокомментировала статью «Медиазоны»*: ее возмутило, что родственники радуются пышным похоронам и выплатам, а не живым солдатам. Сегодня она должна была посетить депутатскую комиссию по этике. По данным «Сирены», она беременна.

Донос на Пирогову написал вице-спикер парламента Новосибирской области и бывший военный Андрей Панферов. Он попросил Бастрыкина проверить ее работу, потому что, по его мнению, в городском совете Новосибирска часть депутатов «сформировала фашистско-бандеровское звено» и занимается «подрывом государственности».

Бастрыкин вчера поручил региональному СК проверить ее работу. Вчера же на Пирогову составили протокол о «дискредитации армии» (ст. 20.3.3 КоАП).

Речь в ее комментарии шла о добровольцах, которые погибли в Украине. Хельгу Пирогову возмутило, что «родственники, которые только что потеряли мужа, брата, сына, не то что скорбят по тому, что их близкого человека больше нет, они восхищаются, что им организовали хорошие похороны с богатым столом, полдеревни пригласить можно».

«Правда, даже положенных выплат пока не дали, но что поделать. Мой твит со скрином был о том, что людей настолько загнали в нищету, что они не живому человеку радуются, а хорошему застолью, такой повод! Я не представляю, как нормальный адекватный человек безэмоционально может воспринимать такое», — писала вчера депутат.

*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».