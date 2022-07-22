Глава МИ-6: из Европы изгнали более 400 российских шпионов

Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур считает, что скорость российского продвижения в Украине сокращается. Кроме того, из Европы выслали более 400 российских разведчиков — это значительно сократило российские разведывательные возможности, пишет CNN.

По данным Мура, более 400 россиян, действовавших в интересах спецслужб под дипломатическим прикрытием, высланы из разных городов Европы, а несколько шпионов, которые работали под глубоким прикрытием и выдавали себя за гражданских, арестовали. Только в Британии, по оценкам Мура, это наполовину сократило российскую разведку.

Он рассказал также, что в Украине российские войска могут «выдыхаться».

«Я думаю, по нашим оценкам, России будет все труднее снабжать живой силой войска в течение следующих нескольких недель. Им придется сделать паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар», — считает Мур.

По поводу украинских военных он отметил, что их моральный дух еще высок, они получают все больше качественного современного оружия. Россия, по его словам, наоборот, провалила первоначальные задачи по захвату Киева и свержению украинского правительства, и в значительной степени использует «пушечное мясо» для своих наступлений на востоке Украины.

По поводу Китая Мур сказал, что пока рано говорить, извлек ли Пекин уроки из российских неудач на фоне консолидации международного сообщества. Но он добавил, что глава Китая Си Цзиньпин наблюдает за конфликтом и за тем, как США и Запад реагируют на него. Однако Си может недооценивать решимость и мощь США, что может привести к его просчету, особенно в отношении Тайваня. По его словам, война между Китаем и Тайванем неизбежна, и «китайскому вопросу» в МИ-6 уделяют «больше усилий, чем любому другому». Но намерения и планы Си Цзиньпина это пока «черный ящик».





Фото: Reuters