Прокуратура обжаловала приговор художнице Юлии Цветковой*

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор художнице из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой*. Об этом сообщила ее мать Анна Ходырева.

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес оправдательный приговор 15 июля. Художницу обвинили в распространении порнографии в паблике «Монологи вагины», где активистка и другие участницы публиковали рисунки вагин, чтобы снять стигму с женской анатомии. Прокуратура просила для Цветковой* три года и два месяца колонии. В отношении Юлии возбуждено еще одно дело: о пропаганде нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних. Приговор по нему вынесут 10 августа.

По поводу апелляции Анна Ходырева написала, что возможно сейчас самое опасное время за все три года суда и следствия.

«Ресурсы защиты на исходе, сил у Юли и ее близких уже мало, поддержки и публичности все меньше. А ресурсы государства ограниченны, и прокуратура очень хочет защитить «честь мундира». Апелляция это не формальное заседание, а решительно важное. Если оправдательный приговор не устоит, то дело может пойти на новый круг суда (первая инстанция длилась полтора года) или Юлю сразу могут признать виновной, не смотря на то, что состава преступления, как доказано, нет и быть не могло. Сколько ещё лет и сил жизни может украсть у Юли это бессмысленное обвинение, страшно даже вообразить», — написала мама художницы.





*Юлию Цветкову Минюст России считает «иностранным агентом».