Глава МИД Приднестровья: регион планирует присоединиться к России

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В Молдове отреагировали на слова главы МИД Приднестровья. Представители Бюро по реинтеграции Молдовы заявили, что «законность, правдивость и достоверность результатов плебисцита могут быть обеспечены при условии соблюдения требований международного права и действующего национального законодательства, завершения переходного периода на основе демократических ценностей и продвижения основных прав человека, полной свободы слова, полного исключения информационной цензуры». В ведомстве добавили, что все международные партнеры и конституционные власти поддерживают формулу мирного урегулирования конфликта при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдовы в пределах ее международно-признанных границ. Реинтеграция страны — приоритет в переговорах по Приднестровью, добавили в ведомстве.

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Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал в интервью РИА Новости, что непризнанная республика планирует добиваться независимости, а потом — присоединится к России. Сроков он не назвал.

Игнатьев отметил, что в Приднестровье не будут принимать решений, которые были бы в ущерб народу. Власти планируют действовать честно и прагматично.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет»,— сказал Игнатьев.

Он также добавил, что в Приднестровье опасаются «демаршей» со стороны Молдавии к 30-летию миротворческой операции.

«Мы помним, что 25-летнюю годовщину молдавское правительство охарактеризовало как «юбилей со слезами на глазах». Очень не хотелось бы деструктивных демаршей с молдавской стороны в рамках празднования тридцатилетия миротворческой операции», — сказал Игнатьев.

Он также обвинил Кишинев в затруднении ротации российских военнослужащих, вовлеченных в миротворческий процесс, отказах от совместных учений и создании немотивированных сложностей в деятельности Объединенной контрольной комиссии, которая руководит миротворческой операцией в Приднестровье.

С самого начала боев в Украине в Молдавии опасаются вовлечения в боевые действия. Весной было несколько провокаций в Приднестровье, в которых обвинили Украину. Украина не признала удары по объектам в непризнанной республике. В Минобороны России говорили о том, что «выход к Приднестровью» — это одна из целей «спецоперации».