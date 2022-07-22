В Москве пенсионерку обвинили в «дискредитации армии»

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В Храме Святого Людовика опровергли, что донос на прихожанку, актрису театра «У Никитских ворот» Галину Борисову написал настоятель Вячеслав Горохов. Как сообщает «Вот так», по словам сестры Магдалины, которая сняла, порвала и выбросила антивоенную записку, видеть послание могли как минимум 50 человек. И к настоятелю храма пришли вечером уже с открытым делом. Настоятель просил отозвать жалобу, но ему сказали, что раз не он ее подавал, то не ему ее отзывать.

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ОВД-Инфо* сообщило, что в Москве на 72-летнюю пенсионерку Галину Борисову составили протокол о «дискредитации армии» (ч.1 ст.20.3.3 КоАП).

Поводом к протоколу стала антивоенная записка, которую женщина 3 июля прикрепила к флагу России. Сам флаг висел на римско-католическом Храме Святого Людовика. На листке было написано «No bellum» (нет войне на латыни), а также «флагу страны-агрессора нет места рядом с флагом Святого Престола».

Сама записка висела минут пять, пока ее не увидела одна из монахинь. Галину Борисову вычислили по камерам видеонаблюдения. После полиция пришла к настоятелю храма Вячеславу Горохову, который якобы написал на нее заявление о привлечении к административной ответственности.

Полиция пришла к Борисовой 20 июля, но ее не было дома. Сын, открывший силовикам дверь, от испуга упал в обморок. Когда женщина вернулась домой, ее задержали и увезли для составления протокола в ОВД «Красносельский».

*ОВД-Инфо Минюст России считает «иностранным агентом».Фото: движение «Весна»