148-й день боев: главное

Сегодня СМИ сообщили об ударе по Харькову. Погибли три человека, 23 получили ранения. В Минобороны не комментировали произошедшее. В сводке указали, что в рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Зарожное Харьковской области. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области. Перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Чернобаевка, Казачьи Лагери Херсонской области и Каменка Харьковской области.

Центр исследования коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовал расследование о роли компаний Романа Абрамовича в снабжении российских военных и силовиков. По данным расследователей, принадлежащие ему российские дочерние предприятия компании Evraz возможно более 10 лет заключали контракты с Росгвардией и предприятиями по снабжению армии. В Evraz отрицают сотрудничество с армией.

Прямые или опосредованные связи компании и силовых структур исследователи нашли при анализе госзакупок. С 2015 по 2018 год «Евраз ЗСМК» (Западно-Сибирский металлургический комбинат) получил больше 2,8 млн долларов за доставку толуола с государственного завода, где производят боеприпасы и взрывчатые материалы промышленного назначения. Дочернее предприятие Evraz в 2016 и 2017 году поставляло на завод ванадиевый шлак на сумму 227 тысяч долларов. Этот материал используется при производстве боеприпасов. В 2018 году «Евраз НТМК» (Нижнетагильский металлургический комбинат) поставил на 1,4 млн долларов сталь на Уралвагонзавод, где производят танки и другую транспортную технику.

Роман Абрамович находится под санкциями ЕС. В мае он попытался оспорить включение в санкционный список и подал иск в Европейский суд юстиции.

Журналист Юлия Красникова совместно с экспертами «Руси сидящей»* выяснила, что ЧВК «Вагнер» завербовала более 200 российских заключенных. Вместе с ними в колониях участвуют в вербовке сотрудники ФСИН и ФСБ.

В первую очередь отбирают тех, кого осудили за убийства, кто имеет опыт службы в армии или участвовал в боевых действиях. Им обещают зарплату около 200 тысяч рублей в месяц, при тяжелом ранении — 300 тысяч рублей, а в случае смерти — 5 млн рублей компенсации родственникам. Перед отправкой в Украину их перевозят в колонии в приграничных с Украиной областей и тестируют на детекторе лжи: спрашивают про отношение к российской власти и возможности побега с войны в Украине.

ВВС сообщает, что российские военные разместили военную технику в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Там находится по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в компании «Энергоатом». Все это находится рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу генератора, в частности, в непосредственной близости к главному маслобаку, где находится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину.

Вчера РИА Новости сообщало об атаках беспилотников ВСУ по Запорожской АЭС. Сообщалось, что работа идет в штатном режиме. Россия обратилась в МАГАТЭ в связи с атакой ВСУ на объект. Представитель МИД России Мария Захарова ждет реакции мировой общественности: по ее словам, Киев создает угрозы безопасности атомных объектов Украины и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.

«Верстка» подсчитала, что от участия в боях в Украине отказались минимум 1793 солдата из 22 регионов России. СМИ сообщали о 1559 отказниках. Еще 234 человека, по словам родственников, находятся в городе Брянка Луганской области насильно: их склоняют вернуться на фронт. «Вот так» пишет, что родные контрактников, отправленных в СИЗО из-за требования расторгнуть контракт, обратились в прокуратуру. Родные требуют освободить их из СИЗО Луганска.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси о необходимости признать Россию «спонсором терроризма». По его словам, отношения России и США и так находятся в «незавидном положении», поэтому действия американских властей не повлияют на ситуацию, пишут «Ведомости». Такой шаг в России оценивают крайне негативно.

«Хотя, с другой стороны, очень трудно сделать что-то, что может еще больше испортить отношения между Россией и Америкой, они и так находятся в незавидном положении», — цитирует «РИА Новости» Пескова.

Сейчас, по данным Politico, в списке стран-«спонсоров терроризма» Куба, Иран, КНДР и Сирия. По словам Пелоси, если решение о включении сюда России не примет Госдеп, то решение примет Конгресс США.

Российские спецслужбы в Херсоне обнаружили группу раненых военнослужащих Украины, скрывающихся на территории региона. Власти региона сообщили, что им оказали медпомощь.

Контрактнику из Ростовской области с контузией отказываются предоставлять медпомощь: от него требуют справку из украинского плена.

Как рассказывают журналисты ростовского сайта 161.ru, военнослужащий вел БМП, но в одном из боев машину разбили. Боец получил контузию. После он попал в плен, в котором находился 45 дней.

После обмена, уже в России, у него снова начались головные боли. Врачи нашли у него несколько заболеваний, но в военном госпитале его отказывались лечить, так как там не принимают документы «гражданских больниц». Помимо этого от него потребовали справку о том, оказывали ли в плену медицинскую помощь, а если нет, то почему.

После жалоб его все-таки пролечили, но после выписки у него снова начались головные боли.

Он утверждает, что один из медиков прямо спросил: «Ты же понимаешь, что ты тогда попадешь на выплаты, если я тебе это всё напишу?» Сам он утверждает, что не просит денег, ему нужно лечение.

В Telegram-канале «Можем объяснить» обратили внимание на неравные выплаты семьям погибшим в разных регионах. «Ведомости» писали, что в регионах установили дополнительные выплаты помимо назначенных Владимиром Путиным федеральных выплат семьям погибших в Украине по 7,4 млн рублей единовременно. И они разнятся от региона к региону. Такие меры ввели в 59 субъектах России.

Оказалось, что гибель на войне жителя столичного региона «оценивается» вдвое дороже, чем смерть солдата из Екатеринбурга, и втрое больше, чем для бурята. В 39 регионах надбавка составит 1 млн рублей. В Свердловской области смерть солдата оценили в 1,5 млн рублей. Еще в 8 регионах — по 2 млн рублей, а в 7 — по 3 млн рублей.

Также варьируются выплаты за ранения: в Петербурге за тяжёлое ранение платят до 1 млн рублей (то есть как за гибель выходцам из большинства регионов), в Свердловской области — до 500 тысяч рублей, в Иркутской — до 600 тысяч рублей.

Разведка Британии сообщает, что российские силы продолжают предпринимать небольшие атаки вдоль линии фронта на Донбассе. Вероятно, они приближаются ко второй по величине электростанции Украины в Углегорской, в 50 км к северо-востоку от Донецка. Россия отдает приоритет захвату такой критически важной инфраструктуры. Тем не менее вероятно российские войска также пытаются прорваться к Углегорской, пытаясь набрать обороты в южном направлении — у Краматорска и Славянска.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что российское наступление способно обеспечить ограниченные дополнительные территориальные завоевания на Донбассе. Они завершатся, скорее всего, захватом крупных населенных пунктов, таких как Славянск или Бахмут.

В течение последних недель значительных успехов российские войска не добились, но выход из оперативной паузы может принести ограниченные успехи в ближайшие дни или недели. По мнению аналитиков, нынешнее российское наступление на Донбассе, скорее всего, завершится примерно на тех же позициях в ближайшие недели.

*«Русь сидящую» Минюст России считает «иностранным агентом».