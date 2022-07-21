Генпрокуратура объяснила запрет слова «война»

Блогер Дмитрий Полушин пытался признать незаконной блокировку издания Krasnews.com. Суд отказал ему в этом, сославшись на возражение Генпрокуратуры, пишут «Сетевые свободы».

Тверской районный суд Москвы отказал в иске Дмитрия Полушина. В Генпрокуратуре разъяснили, почему «спецоперацию» нельзя называть «войной» — это слово систематически упоминалось на сайте. Эти сведения содержат недостоверную общественно-значимую информацию о спецоперации.

«Повсеместно на сайте упоминается слово «война». Вместе с тем объявление войны предполагает наступление правовых последствий, представляющих общественную значимость (мобилизация населения, введение комендантского часа и другие). Недостоверное изложение сути проводимой военной операции с одновременным использованием термина «война» представляет повышенную общественную значимость, поскольку участие Российской Федерации в полномасштабных военных действиях будет затрагивать широкий круг общественных интересов как в социальной, так и в экономической сферах», — написали в Генпрокуратуре.