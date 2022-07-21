СМИ: при обстреле Харькова погибли мирные жители

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ВВС сообщает, что в результате обстрела Харькова погибли три человека, еще 23 ранены.

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«Новая газета. Европа» со ссылкой на власти Харькова сообщила о 21 раненом и двух погибших мирных жителях после обстрелов города. Обстрел продолжается второй день подряд.

Ракеты попали на остановки общественного транспорта, повреждено медучреждение.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил также, что под обстрел попали Чугуевский, Богодуховский, Изюмский районы. Там повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. От обстрелов загорелись поля с пшеницей: уничтожено около 130 гектаров. Вчера в результате обстрелов погибли трое мирных жителей, в том числе подросток.

Минобороны РФ заявило вчера, что в Харьковской области ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии. Кроме того, в ведомстве рассказали, что «в Харькове на территории школы № 8 (Салтовское шоссе) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы позиции артиллерии и РСЗО, при этом эвакуация местных жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась».

Сегодня в ведомстве указали, что в рамках контрбатарейной борьбы поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Зарожное Харьковской области. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области. Перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Чернобаевка, Казачьи Лагери Херсонской области и Каменка Харьковской области.