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#Новости

Газопровод «Северный поток-1» запустили в работу

21.07.2022

Поставки идут на доремонтном уровне

«Коммерсант» сообщил, что «Газпром» возобновил поставки газа по «Северному потоку-1». Германия принимает сейчас до 30% от предельной мощности на терминале в Грайфсвальде. ТАСС пишет, что объемы вернулись к доремонтным 40%. 

По данным оператора Nord Stream AG, газопровод работает. Точный объем поставок не уточнили. 

Работу «Северного потока» приостановили в середине июля на плановый ремонт. Позже «Газпром» разослал нескольким европейским компаниям уведомление о том, что не сможет возобновить работу газопровода по чрезвычайным обстоятельствам.



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