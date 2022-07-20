147-й день боев: главное

В интервью РИА Новости и RT министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что сейчас «географически изменились задачи спецоперации».

Он сказал, что Россия не может допустить, чтобы «на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или тот, кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно».

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий», — сказал министр.

По поводу переговоров России и Украины Лавров сказал, что продолжать их нет смысла: «они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей».

Минобороны России впервые назвало имя командующего группы «Запад» — ею руководит генерал-лейтенант Андрей Сычевой. Эту группировку инспектировал накануне министр Сергей Шойгу. Он дал поручение по «повышению оперативности уничтожения» беспилотников над приграничными с Россией территориями и пресечению обстрелов населенных пунктов.

Группировку «Юг» возглавляет генерал армии Сергей Суровикин, группировку «Центр» — генерал-полковник Александр Лапин, группировку «Восток» — генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

ВВС рассказала об Андрее Сычевом. До ноября прошлого года он командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. Ему 53 года, родился в Краснодарском крае. После училища служил в танковых и мотострелковых частях, после общевойсковой академии был на должностях от заместителя командира полка до командира дивизии. Работал начальником штаба 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, откуда он переместился в 8-ю гвардейскую армию Южного округа.

В феврале 2022 года ЕС ввел против него санкции.

В Белгородской области под обстрелами погиб житель села Нехотеевка 1958 года рождения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, село расселили в мае, как там оказался пожилой мужчина, будут выяснять.

Обстрелы были сегодня и в Курской области. Под огнем были Крупец, Городище и Козино, в Крупце — пограничный пункт пропуска. Три населенных пункта оставались без света, но ЛЭП восстановили к вечеру. Там пострадавших нет. В Белгородской области обстреляли село Журавлевка — никто не пострадал.

В Харьковской области погибли три мирных жителя после обстрелов. Об этом сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов. Среди погибших 13-летний подросток. Ранение получила 72-летняя женщина. «Вот так» уточняет, что обстрел вели рано утром. По предварительной информации стреляли из реактивных систем залпового огня «Ураган». Ночью российские войска также обстреляли поселок городского типа Золочев и город Чугуев.

Минобороны России в сводке сообщило, что в Харьковской области «оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией» за сутки поразили подразделение 92-й механизированной бригады в районе Должик. Также российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Благодатовка, Яворское Харьковской области. В районах Василенково Харьковской области перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

ТАСС сообщает об ударе ВСУ с беспилотников по Запорожской АЭС. Станция работает в обычном режиме, но пострадали 11 человек, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, удар был нанесен по территории АЭС. Реакторная часть не повреждена, радиационный фон в норме. РБК пишет, что ранено 11 сотрудников станции, четверо из них в тяжелом состоянии.

ВВС пишет, что ВСУ ликвидировали группу бойцов из ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили на странице в соцсети 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Где именно произошел бой — неясно. По данным издания, в последнее время российские наемники принимали участие в боях в районе Попасной и Лисичанска.

В Минобороны отрицали участие ЧВК в боях в Украине. Но, пишет ВВС, в последнее время Россия не скрывает, что использует наемников. Западные эксперты связывают это с острой нехваткой личного состава в российской армии.

Telegram-канал «7*7» пишет, что жителей Новосибирской области просят скинуться на реабилитацию солдат, вернувшихся из Украины. Акцию запустила администрация Новосибирского района. Спецназовцы, базирующиеся в военной части в селе Шилово, приехали в отпуск, и чиновники решили помочь им восстановиться за счет жителей. Для солдат они хотят купить комплекс специальных тренажеров. Стоимость полного комплекта необходимого инвентаря — около 2 млн. руб. Сбор проводит женсовет военной части.

Разведка Британии пишет, что Россия продолжает добиваться минимальных успехов в наступлении на Донбассе, а украинские силы удерживают оборону. Вчера пророссийские власти Херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. Весьма вероятно, что мост еще можно использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения Днепра, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территории, которую она заняла к западу от реки. В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м. Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в регионе.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что референдумы на занятых Россией территориях могут приурочить к единому дню голосования 11 сентября 2022 года. Об этом говорили официальные лица США, те же оценки давали в ISW.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что Кремль приступает к развертыванию «схемы аннексии» 2014 года в Крыму.

Сроки будут скорее всего зависеть от того, насколько Владимир Путин понимает состояние российских вооруженных сил. Маловероятно, что российские войска займут всю Донецкую область до 11 сентября, когда в России состоится единый день голосования на местных и губернаторских выборах по всей стране. Эта дата является наиболее вероятной для проведения референдумов.

По оценкам аналитиков, Путин может использовать ядерные угрозы для сдерживания контрнаступления Украины на Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области. Уже после референдумов о присоединении Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты территории России, применяется к вновь присоединенным территориям.