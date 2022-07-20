В ЕС утвердили седьмой пакет санкций

«Коммерсант» сообщил, что постоянные представители ЕС утвердили седьмой пакет санкций. В него вошло эмбарго на российское золото, новые ограничения для банков. Также запреты распространили на 50 человек. Часть ограничений в ЕС планировали смягчить.

Помимо эмбарго на золото в новом списке ограничения на предоставление бухгалтерских и аудиторских услуг, импорт товаров двойного назначения.

О согласовании нового пакета рассказал постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкевич. В новом санкционном пакете оказались заморозка активов Сбербанка, новые меры экспортного контроля. При этом ограничения на транзакции банков не коснутся поставок сельскохозяйственной и фармацевтической продукции.

«Мы только что утвердили новый пакет санкций против России, в который входят запрет золота, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, санкции против более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов»,— написал Арнольдас Пранкевич.

Ранее сообщалось, что в санкционный список попадут руководители контролируемых Россией областей Украины, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Планировалось включить в санкционный список байкерский клуб «Ночные волки», в том числе и европейские отделения. Сегодня в них прошли обыски.