«Роскомсвобода»: суд внес в реестр запрещенных книгу о Катыни

«Роскомсвобода» обратила внимание, что книгу о трагедии в Катыни внесли в реестр запрещенной информации. Решение вынес суд в Калининградской области, лингвистическую экспертизу провели сотрудники ФСБ, иск поступил от прокуратуры.

Представитель прокуратуры, ссылаясь в том числе на Конституцию России, говорил о том, что в стране запрещено распространение материалов, которые отрицают факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, содержат ложные сведения об СССР, ветеранах. Также запрещено распространение информации, в которой «присутствует отождествление целей, решений и действий СССР и нацистской Германии».

Лингвистическое исследование провели в январе в УФСБ по Калининградской области. В книге «Катынь. По следам преступления», изданной Центром польско-российского диалога и согласия», обнаружили «сведения об СССР как о государстве агрессоре по отношению к Польше», что противоречит выводам Нюрнбергского трибунала. Также в ней нашли высказывания, в которых решения и действия руководства СССР отождествляются с целями и действиями руководства нацистской Германии.

«Приведённая в книге информация исходя из результатов исследования свидетельствует о негативном отношении авторов к советскому государству в той форме правления, которая была при Сталине И.В. и коммунистическом режиме и которая авторами отождествляется с государственной политикой нынешнего российского государства, проводимой президентом Российской Федерации В.В. Путиным, и говорится о том, что Россия продолжает вести себя как государство-оккупант, попирая суверенитет других стран, ведя агрессивную политику», — написали в отчете специалисты ФСБ.

Суд оценил это как допустимое доказательство по делу и требования прокурора удовлетворил.

В Центре польско-российского диалога и согласия позиционируют книгу как путеводитель, в котором есть информация не только о польском военном кладбище в Катыни, но также изложена история и география катынского расстрела. В апреле 2021 года издали две книги, посвящённые Дню памяти погибших в Катыни в 1939 году. Запрещенным в Калининграде объявили путеводитель.

Путин подписал закон о запрете отождествлять действия СССР и нацистской Германии в прошлом году, штрафы и аресты за подобные нарушений ввели в апреле 2022 года. Эксперты говорили о том, что этот закон будет использоваться для исторической цензуры.

NT Андрей Колесников