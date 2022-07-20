Депутат Госдумы назвал покинувших Россию журналистов предателями

Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал покинувших Россию журналистов предателями, пятой колонной, которая «сбежала за рубеж, чтобы лгать и гадить на голову русскоязычной аудитории». Он также пригрозил, что всех или «заткнут законами, или, если вы не захотите их исполнять и будете и дальше упорствовать в своей русофобии, вас переловят, дотянутся».

«Что я хочу вам сказать, уважаемые господа-предатели. Вы не до конца ещё поняли, что времена сильно изменились и уже не будут прежними. Не удастся вам, как прежде, врать, транслировать на российской территории придуманную вашими западными кумирами ложь, передирать факты и топтаться по истории нашей страны и специальной военной операции. Вам уже сложно это делать, но будет ещё сложнее. И вы уже не сможете просто так ходить по российской земле и распространять тут ту мерзость, которая являлась основой всей вашей деятельности и вашей веры последние десятилетия», — написал депутат.

В конце он посоветовал думать, «чем занимаетесь, что и где говорите, что пишете, куда эту писанину выкладываете, и на что надеетесь».