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#Новости

Депутат Госдумы назвал покинувших Россию журналистов предателями

20.07.2022

Андрей Гурулев также пригрозил, что всех «заткнут» законами или «переловят»

Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал покинувших Россию журналистов предателями, пятой колонной, которая «сбежала за рубеж, чтобы лгать и гадить на голову русскоязычной аудитории». Он также пригрозил, что всех или «заткнут законами, или, если вы не захотите их исполнять и будете и дальше упорствовать в своей русофобии, вас переловят, дотянутся».

«Что я хочу вам сказать, уважаемые господа-предатели. Вы не до конца ещё поняли, что времена сильно изменились и уже не будут прежними. Не удастся вам, как прежде, врать, транслировать на российской территории придуманную вашими западными кумирами ложь, передирать факты и топтаться по истории нашей страны и специальной военной операции. Вам уже сложно это делать, но будет ещё сложнее. И вы уже не сможете просто так ходить по российской земле и распространять тут ту мерзость, которая являлась основой всей вашей деятельности и вашей веры последние десятилетия», — написал депутат. 

В конце он посоветовал думать, «чем занимаетесь, что и где говорите, что пишете, куда эту писанину выкладываете, и на что надеетесь». 



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