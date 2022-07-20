В России на 37,8% выросло число банкротств граждан

Аналитики Федерального ресурса опубликовали статистический бюллетень о банкротствах в России в первом полугодии 2022 года. Число граждан, признанных банкротами, выросло в первом полугодии на 37,8%.

Всего в этот период банкротами признали 121 313 граждан. В 95,5% случаев люди инициировали свое банкротство сами. Всего с 1 октября 2015 года (с начала работы банкротства физлиц. — NT) по 30 июня 2022 года несостоятельными стали 596 426 человек. По словам руководителя Федресурса Алексея Юхина, это говорит о том, что институт состоялся.

Больше всего граждан-банкротов в Московской области, Москве, Краснодарском крае, Башкортостане, Свердловской области. В Башкортостане прирост банкротов составил 46,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Постепенно увеличивается число граждан, которые обратились за процедурой внесудебного банкротства через МФЦ. По словам Юхина, это произошло благодаря информированию россиян и упрощению доступа к процедуре пенсионеров. В апреле-июне 2022 года МФЦ опубликовали 1651 сообщение о возбуждении внесудебных процедур банкротства граждан, что в 1,6 раз больше, чем в таком же периоде 2021 года.

Общее число конкурсных производств выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%. При этом с 1 апреля действует мораторий на банкротства граждан и юрлиц по инициативе кредиторов, но с этого времени произошел рост открытых конкурсных производств на 4,8%.

Кредиторы стали реже обращаться в суд для инициирования процедуры в отношении должников, но доля их обращений все еще самая высокая в структуре таких дел — 68%. Число их обращений снизилось в 8,1 раза. Это связано опять же с мораторием. Однако если дело о банкротстве возбудили раньше 1 апреля, то производство проведут.

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов связывает такую динамику с «отложенным» эффектом: большая часть банкротств была инициирована раньше 1 апреля.

По поводу банкротства граждан Торосов говорил, что «рост количества завершенных процедур говорит о том, что инструмент работающий» и актуальный в любых экономических условиях.