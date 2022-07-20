Лавров: географические задачи так называемой «спецоперации»‎ изменились

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT и РИА Новости сказал, что географические цели спецоперации изменились. Теперь это не только ЛНР и ДНР, но и ряд других территорий.

Лавров сказал, что переговоры с Украиной сейчас не имеет смысла вести.

«Я считаю, что всё это, как говорят, в пользу бедных... И потому что не получится, и потому что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли. Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами. Американцам и англичанам это выгодно», — сказал министр.

По поводу целей спецоперации он сказал, что Россия не может допустить, чтобы «на той части Украины, которую будет контролировать Зеленский или тот, кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, те, которые хотят свое будущее определить самостоятельно».

«Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий», — отметил Лавров.

Он вновь повторил тезис о спровоцированности боев Западом, планах США и Великобритании столкнуть Россию с Европой.