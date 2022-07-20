Рослесхоз ввел режим ЧС федерального уровня в Якутии и Хабаровском крае

Рослесхоз сообщил о введении в Хабаровском крае и Якутии режима ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров. Это должно помочь нарастить силы для реагирования на угрозы. При этом на прошлой неделе глава Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил ввести режим ЧС федерального уровня, но в Рослесхозе ему отказали.

По данным Рослесхоза, режим ЧС вводится на ныне горящих площадках впервые. В прошлом году в Якутии сгорели миллионы гектаров леса, но федеральный режим ЧС не вводили: по мнению Рослесхоза, потому что «не имели права использовать федеральные силы» пока пожары не достигли нужных критериев.

Сейчас критерии снижены, и регионы должны получить поддержку. На 19 июля общая площадь лесных пожаров в этих регионах 603,4 тыс. гектаров, что в 3,2 меньше уровня 2021 года. На пожарах задействованы 550 сотрудников Авиалесоохраны.