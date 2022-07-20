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Рослесхоз ввел режим ЧС федерального уровня в Якутии и Хабаровском крае

20.07.2022

Площадь лесных пожаров составила 603,4 тысячи гектаров

Рослесхоз сообщил о введении в Хабаровском крае и Якутии  режима ЧС федерального уровня из-за лесных пожаров. Это должно помочь нарастить силы для реагирования на угрозы. При этом на прошлой неделе глава Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил ввести режим ЧС федерального уровня, но в Рослесхозе ему отказали

По данным Рослесхоза, режим ЧС вводится на ныне горящих площадках впервые. В прошлом году в Якутии  сгорели миллионы гектаров леса, но федеральный режим ЧС не вводили: по мнению Рослесхоза, потому что «не имели права использовать федеральные силы» пока пожары не достигли нужных критериев.

Сейчас критерии снижены, и регионы должны получить поддержку. На 19 июля общая площадь лесных пожаров в этих регионах 603,4 тыс. гектаров, что в 3,2 меньше уровня 2021 года. На пожарах задействованы 550 сотрудников Авиалесоохраны. 


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