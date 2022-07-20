Медики в Астрахани собрали подписи для починки кондиционеров в «скорых»

Telegram-канал «Местами» сообщил, что в Астрахани медики собрали больше 30 подписей за ремонт кондиционеров в машинах скорой помощи. Сейчас температура в автомобилях достигает 50 градусов, но отремонтировать кондиционеры пока некому.

Подписи медики направили главврачу учреждения медицины катастроф Елене Котельниковой. Все, чего они просят: заправить кондиционеры.

В ответ они услышали, что все кондиционеры в ремонте. Но, по данным председателя профсоюза медиков «Действие» Наиля Адельшинова, это не так — чинят мало, остальные машины нерабочие.

В городе машины прозвали «микроволновками». По словам медиков, не только им приходится работать в изнуряющей жаре. В этих же машинах возят тяжелобольных пациентов, которым требуется неотложная помощь.





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