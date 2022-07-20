Reuters: Россия возобновит поставки газа в четверг

Агентство Reuters сообщает, что Россия возобновит поставки газа по «Северному потоку-1» в четверг. Но по данным Bloomberg, поставки не начнутся: объемы сократит Еврокомиссия.

Reuters пишет, что после завершения планового ремонта поставки возобновятся уже в четверг, но не на полную мощность. Об этом агентству сообщили два российских источника, знакомых с экспортными планами. Объем поставок будет на уровне, который был до 11 июля.

На «Северный поток-1» приходится более трети поставок в Европу. Его остановили на ремонт с 14 июля, ремонт должен был продлиться 10 дней. При этом «Газпром» сообщил как минимум двум европейским компаниям о том, что он не сможет восстановить поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств.

В Еврокомиссии не ожидают возобновления поставок. Президент России Владимир Путин заявил, что мощность «Северного потока-1» может быть снижена из-за проблем с другими насосными агрегатами, один из которых нужно будет отправить на ремонт 26 июля. До этого также отправляли одну турбину на ремонт: Канада передала ее Германии. Один из источников во вторник сообщил Reuters, что турбина вряд ли будет переустановлена ​​к 21 июля, несмотря на ремонт.

«Газпром» объявил о форс-мажоре в отношении поставок. Это позволит ему не нести юридическую ответственность за отказ от исполнения обязательств.

«Медуза»* со ссылкой на Bloomberg писала, что власти Евросоюза намерены предложить странам-участницам соглашение, подразумевающее добровольное сокращение потребления газа на 15% со следующего месяца. Причина в возможной полной остановке поставок газа. Этот план планируют опубликовать сегодня.

В плане будут также рекомендации по снижению энергетических затрат на отопление и охлаждение, а также рыночные меры для экономии газа. В частности, может быть ограничено отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.

*«Медузу» Минюст России считает «иностранным агентом».Фото: ТАСС