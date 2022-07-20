РКН требует, чтобы поисковики сообщали: «Википедия»‎ нарушает российское законодательство

«Коммерсант» сообщил, что Роскомнадзор вводит «меры принуждения» в отношении «Википедии». Российские поисковики должны информировать пользователей, что интернет-энциклопедия нарушает российское законодательство.
Конфликт Роскомнадзора и «Википедии» начался с началом боев в Украине. По мнению Роскомнадзора, в энциклопедии искажалась информация о «спецоперации» в Украине. Ранее в РКН требовали удалить противоречащие данным Минобороны материалы. Но в «Википедии» не последовали решению РКН.
«На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается невыделенным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины», — сообщили в ведомстве.