Минтруд предлагает подъемные за переезд из регионов с высокой безработицей

«Ведомости»‎ сообщили о новом законопроекте, который предлагает Минтруд. Ведомство хочет поощрить переезд из регионов с высокой безработицей россиян до 35 лет. Планируют выплачивать подъемные.

«Трудоизбыточными»‎ регионами будут считать те, где число вакансий меньше числа ищущих работу. Переезжающим отсюда предлагают давать подъемные в 116 800 рублей.

По мнению ведомства, это должно стимулировать внутреннюю трудовую миграцию молодежи и обеспечивать потребности импортозамещающих предприятий.

При этом в Минтруде считают нецелесообразным поддерживать переезд в Центральный и Южный федеральные округа. К трудоизбыточным регионам в проекте постановления относят Дагестан, Ингушетию, Алтай, Тыву, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Чечню. Для переезда предлагают трудонедостаточные регионы на Северо-Западе, Урале, Дальнем Востоке и Сибири, от Ленинградской до Магаданской области.

По данным Роструда, в 2022 году среди зарегистрированных безработных 14 159 человек до 35 лет выразили желание переехать. В 2021 году таких было около 46 600 человек.

Подъемные можно будет получить после заключения договора о трудоустройстве, цели, на которые можно будет потратить деньги, также пропишут в Минтруде.

Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич считает, что разовая выплата мало что решит. Проблема в том, что начинать нужно с повышения квалификации людей, чтобы их приглашали в другие регионы уже как ценных сотрудников.