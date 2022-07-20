Close

#Новости

В Курской области сообщили об обстрелах

20.07.2022

По данным губернатора региона, деревня осталась без света, под огнем пограничный пункт пропуска
UPD: 

В Курской области пострадавших нет. Из-за повреждений на линии электропередач, без света остаются три населённых пункта: Крупец, Городище и Козино. В них живет около 700 человек. Об этом сообщил Роман Старовойт. 

***

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины. По его словам, артиллерийский обстрел ведется по пограничным районам. 

«Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идёт со стороны Украины. Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередач, здесь нет света. Обстрел продолжается, подробности сообщу позже», — написал Старовойт в Telegram.



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.