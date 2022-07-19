146-й день боев: главное

Политолог Фонда Карнеги Татьяна Становая в своей колонке для The New York Times пишет, что Владимир Путин верит в победу в Украине.

Высокопоставленные должностные лица продолжают повторять, что Россия, взяв верх на востоке Украины, достигнет всех своих целей. Несмотря на санкции, международное осуждение, неудачи на поле боя этот тезис повторяется. Вероятно, потому что в это верит Кремль. Совершенно ясно, что в конце мая Путин пришел к твердому выводу, что в конечном итоге он одерживает победу в этом конфликте.

По ее мнению, у него сейчас есть четкий план, который, правда, ярко показывает, насколько далек от реальности Владимир Путин.

Наименьшая, самая прагматичная и достижимая цель касается территориальных амбиций России в Украине. От идеи взять Киев отказались, но осталась цель по контролю над Донецкой и Луганской областями.

Запад при этом отреагировал на угрозы Путина о применении ядерного оружия. И помогать Украине, в частности Вашингтон, не будет до такого обострения конфликта. Кремль, кажется, верит, что рано или поздно Запад полностью откажется от идеи о возвращении всей территории Украине, и восток будет фактически под контролем России.

Другая цель — заставить Киев капитулировать на другой территории страны. Это бы позволило Кремлю провести «деукраинизацию» и «русификацию» страны и лишить Украину права на строительство своего собственного государства. По мнению Путина, это может произойти через год-два, после того как страна будет измучена боями, и ничто не сможет этому помешать.

И третья цель Путина: построение нового мирового порядка. Это происходит из путинской идеи о враждебном Западе, который «планирует» уничтожить Россию.

Для Путина у нее две новости по этим поводам.

«Сам факт, что план кажется ему реалистичным, должен в краткосрочной перспективе предотвратить любую ядерную эскалацию. Но плохая новость в том, что рано или поздно Путин столкнется с реальностью. Именно в тот момент, когда его планы застопорились и его разочарование высоко, он, вероятно, будет наиболее опасным», — считает Татьяна Становая.

Россия и Украина обменялись телами погибших в Запорожской области по формуле 45 на 45. Об этом сообщает «Настоящее время»** со ссылкой на представителя Запорожской администрации Владимира Рогова. Всего состоялось несколько обменов телами погибших. Предыдущий такой обмен произошел 12 июля: стороны обменяли по 30 погибших.

Минобороны России заявило, что 18 июля в Одесской области уничтожены склады с боеприпасами из ЕС и США. Спикер администрации региона Сергей Братчук сообщил, что из акватории Черного моря выпущено семь крылатых ракет типа «Калибр», шесть из них попали в деревню, одну сбили. Пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, сообщила Генпрокуратура Украины. Есть разрушения жилых домов и фермерского хозяйства.

В Краматорске после обстрела пострадало 10 человек, один погиб. Ракеты попали в жилой дом, в квартиры.

В Славянске, по информации мэра города Вадима Ляха, после обстрела повреждены частные дома, под завалами остаются люди. Есть пострадавшие.

В интервью «Известиям» посол России в Северной Корее Александр Мацегора допустил, что рабочие КНДР помогут восстановить Донбасс. Он назвал строителей из Северной Кореи «высококвалифицированными, трудолюбивыми и готовыми работать в самых сложных условиях». Разрушения посол приписал отступающим украинским военным.

The New York Times сообщила, что артиллерия дальнего действия, поставляемая Соединенными Штатами, начала менять динамику поля боя в Украине и помогает «стабилизировать» оборону страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу на выходных поручил усилить давление по всем направлениям на Донбассе. В воскресенье украинская сторона сообщала, что при появлении технической возможности будут нанесены удары по Черноморскому флоту и Крымскому мосту.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это притязание на российскую территорию.

«Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят о правильности и абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства», — цитирует его «Коммерсант».

После удара в Виннице погибла еще одна женщина: врач-невролог Наталья Фальштинская, которая в момент удара находилась в клинике возле Дома офицеров. Всего после обстрела города 15 июля погибли 25 человек, в том числе трое детей, сообщает DW***.

DW*** также сообщила, что по данным мэрии Мариуполя в фильтрационных лагерях находится более 10 тысяч человек. Среди них много госслужащих и муниципальных работников. Люди не получают медпомощь, а в дальнейшем есть опасения, что их отправят на фронт.

Разведка Британии сообщает, что Россия продолжает задействовать для своего наступления на Донбассе номинально шесть отдельных армий. В полном составе эти формирования включали около 150 тысяч человек личного состава.

В последние недели Россия часто действовала группами размером с роту численностью около 100 человек одномоментно при проведении наступательных операций в любом секторе. Российские войска изо всех сил пытались поддерживать эффективную наступательную боевую мощь с самого начала боев, но делать это все сложнее. Помимо серьезной нехватки личного состава перед Минобороны стоит дилемма: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении.

Заявленная ближайшая политическая цель России — захватить всю Донецкую область. В то время как Россия все еще может продолжать территориальные завоевания, их оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что Москва сосредоточится на захвате Северска и Бахмута.

Восточная группировка войск, которую ранее проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу, вероятно, состоит из подразделений Восточного военного округа России, которые действовали на Изюмском направлении в Харьковской области. Сейчас эта группа действует на направлении Изюм–Славянск якобы для окончательного захвата самого Славянска.

Аналитики также отмечают вероятную попытку президента России Владимира Путина оградить этнических русских от мобилизации. Это может вызвать сопротивление в некоторых этнических анклавах, которые, похоже, непропорционально несут на себе бремя боев. По этим же причинам президент России может не вводить всеобщую мобилизацию.

*The Insider Минюст России считает «нежелательной организацией» и «иноагентом».**«Настоящее время» и ***DW Минюст России считает «иностранными агентами».