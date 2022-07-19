Российский танкист признал вину в обстреле многоэтажки в Чернигове

«Грати» сообщает, что сегодня Деснянский райсуд Чернигова допросил российского танкиста Николая Куликова. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны: он обстрелял многоэтажку на окраине города. Обвиняемый признал вину и раскаялся.

Во время допроса Куликов рассказал, что приказ стрелять отдал командир танкового батальона майор Леонид Щеткин. Щеткина вернули в Россию во время обмена военнопленными. Сам Куликов попал в плен 26 февраля.

Во время обстрела в многоэтажке не было людей, никто не пострадал, разрушено две квартиры.

Не выполнить приказ Куликов не мог. «Я принимал присягу. Нас этому приучили. В присяге прописано выполнять приказы командиров и начальников. Я служу в вооруженных силах 10 лет, и мы просто к этому приучены», — сказал потерпевшей танкист. Однако он добавил, что в присяге не прописано, что можно стрелять по гражданскому населению и объектам.

Также в Украине рассматривают дело против Михаила Романова, который убил в селе Богдановка мирного жителя, а потом изнасиловал его жену.

Трое российских солдат получили сроки в Украине по аналогичным обвинениям. Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному сроку за убийство мирного жителя в Сумской области, он подал апелляцию. Александр Иванов и Александр Бобыкин получили по 11,5 лет колонии. Суд установил, что они участвовали в обстреле Харьковской области.