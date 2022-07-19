ЕС готов смягчить санкции для восьми российских банков и Петра Авена

Reuters сообщил, что ЕС готов разморозить средства нескольких российских банков для проведения торговых сделок с продовольствием и удобрениями. В отношении Петра Авена санкции ослабили по решению суда: он сможет использовать деньги для содержания недвижимости и оплаты базовых потребностей, сообщает Bloomberg.

Некоторые послабления затронут ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, «Открытие», ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк, банк «Россия», а также Сбербанк. Это позволит «избежать сбоев в каналах платежей», добавил «Коммерсант».

Петр Авен, попавший под санкции 28 февраля, оспорил санкции в Лондонском суде. Ежемесячные расходы бизнесмена составляют около 140 тыс. фунтов стерлингов ($167 840). Большая часть расходов уходит на оплату охраны и содержание коллекции произведений искусства. С 15 марта все это оплачивала его жена. Адвокаты Авена в суде настаивали, что ограничения избыточные. Как пояснил «Коммерсант», сейчас суд фактически снял ограничения на использование имущества, в соответствии с генеральной лицензией Великобритании.

При этом против Авена рассматривается уголовное дело по статье о нарушении санкций. У миллиардера изъяли более 3 млн фунтов стерлингов и коллекцию искусства общей стоимостью в 300 млн фунтов стерлингов.