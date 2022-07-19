В украинской армии появился главный раввин

В вооруженных силах Украины появилась должность главного раввина, сообщают «Вести Израиля». Им стал Гилель Коэн. Его задача — поднимать боевой дух и помогать солдатам в трудных ситуациях. Он сотрудничает с главным военным капелланом и вместе с кипами, книгами, тфилинами и талитами раздает воинам необходимое в бою снаряжение.

Как рассказал Коэн, многие еврейские солдаты ВСУ во время боев вспоминают о религии. Последние месяцы раввин посещал военных как волонтер, но в последние выходные он стал официально главным раввином ВСУ. В армии он уже провел несколько обрядов обрезания, солдатам еврейского происхождения раздавал обрядовые предметы, книги с цитатами рабби Нахмана на украинском языке. Солдаты теперь иногда встречают его этими же цитатами. На кипах также вышили надписи на украинском «Євреї захищають Україну». По словам Коэна, кипы пользуются спросом среди неевреев: они просят их, чтобы их не обвиняли в нацизме.

С начала боев Коэн был волонтером, он помогал эвакуировать беженцев. Из Израиля он как-то доставил каску и бронежилет для одного солдата-еврея. После этого приобрел еще 20 касок и бронежилетов для солдат еврейского происхождения. Всего в украинской армии служит около 1000 евреев. По сравнению с обязанностями главного раввина армии Израиля, у него дел меньше, рассказывает Коэн. Ему не приходится следить за кошерностью кухни, а главная задача: заботиться о средствах боевой защиты и моральной поддержке.

Коэн также рассказал, что в ближайшее время начнется межконфессиональный проект для бойцов украинской армии вместе с муфтием ВСУ. Семья Коэна, жена и девять детей — уехала в Израиль 22 февраля. Сейчас он три недели находится в Украине, а неделю — с родными в Израиле.

Фото: БЕШТ киндер