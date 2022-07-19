Путин стремится к укреплению союза с Ираном

Сегодня президент России Владимир Путин начал редкий в последние годы международный визит — в Тегеран, где встретится с лидерами Ирана и Турции По данным «Ведомостей», переговоры затронут вопросы по вывозу зерна, отношения с Ираном и Турцией, а также ситуацию в Сирии. По мнению The New York Times, страны готовы укреплять сотрудничество, поскольку и Иран, и Россия сейчас оказались в международной изоляции. Также возможно Иран рассматривается российским президентом как «запасной аэродром».

Иран и Россию в последнее время сблизили санкции. В интервью иранской телекомпании перед визитом Владимира Путина пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал об истории дипломатии с XVI века между Россией и Персией. По его мнению, сейчас начинается новая эра дружбы между Тегераном и Москвой. Песков говорил о том, что Россия и Иран могут подписать договор о стратегическом сотрудничестве, расширив сотрудничество в банковской и финансовой сферах и отказавшись от использования доллара в своей торговле. Глава экономического комитета иранского парламента Мохаммадреза Пуребрахими назвал расширение таких мер приоритетом для обеих стран. Иранские новостные агентства писали: «чем агрессивнее США с Ираном, тем ближе мы к России».

«Ведомости» сообщили, что это первая очная встреча лидеров России, Турции и Ирана за последние два года. В частности, стороны будут обсуждать вопросы нормализации ситуации на подконтрольных Башару Асаду территориях Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган в последние месяцы говорил о новой военной операции в Сирии. Но Иран и Россия поддержали силы сирийского лидера Башара Асада. Помимо этого будет обсуждаться ядерная сделка Ирана 2015 года. Министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахян говорил, что на встречах рассмотрят вопросы безопасности.

NYT считает, что так Кремль стремится показать миру — и россиянам — что у него все еще есть друзья, несмотря на глобальное осуждение боев в Украине. Это дает Ирану новую возможность стимулировать свою экономику, а российские бизнесмены, которые были сосредоточены на торговле с Западом, сейчас спешат найти новые рынки и поставщиков.

США с конца прошлой недели предупреждают, что Россия может получить от Ирана беспилотники, которые можно будет использовать в боях в Украине. Однако Путин не будет обсуждать этот вопрос, говорил Песков.

Помимо этого Путин встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он с самого начала боев в Украине активно поддерживает переговоры Москвы и Киева, а сейчас занимается посредничеством по вопросу вывоза украинского зерна.

Однако, по мнению политолога Аббаса Галлямова, визит Путина в Иран может преследовать еще одну цель.



«Размышляя о том, зачем Путин поехал в Иран, имейте в виду, что эта страна является на сегодня, пожалуй, лучшим прибежищем, куда он сможет эвакуироваться в случае, если в России станет совсем горячо. Российский президент — человек безусловно осторожный и не может не задумываться о запасном аэродроме. Иран имеет все шансы оказаться для российского правящего класса чем-то вроде Аргентины для нацистов или Ростова для банды Януковича. Правда, аятоллы могут потребовать принять ислам, но разве это может быть проблемой для настоящих российских патриотов? Им ведь главное, чтоб не демократия и не права человека», — считает политолог.

Фото: 2017 год, встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани, kremlin.ru