Следком начал проверку по поводу смерти в СИЗО ученого Дмитрия Колкера

Правозащитник Павел Чиков сообщил, что главное военно-следственное управление СКР начало проверку по факту смерти Дмитрия Колкера. Об этом рассказал его адвокат Александр Федулов. Военно-следственный отдел расследует преступления, совершенные сотрудниками ФСБ.

Сегодня в Новосибирске прошло прощание с ученым. Проститься с ним пришло около 80 человек, пишет «Сибирь.Реалии»*.

Дмитрия Колкера задержали 30 июня по обвинению в госизмене, и в тот же день суд вынес решение об аресте. Из Новосибирска его перевели в Москву, в СИЗО «Лефортово». Суд не принял во внимание того, что Колкер проходил поддерживающую терапию при четвертой стадии рака. Справку о состоянии его здоровья и о том, что ученый может участвовать в следственных действиях, в суд предоставил терапевт областной больницы. При этом ученый лечился в частной клинике. Колкер скончался 2 июля.

Сейчас, пишет Чиков, тот самый терапевт Новосибирской областной больницы срочно ушел в отпуск. Новосибирский областной суд признал заключение ученого под стражу законным.

*«Сибирь.Реалии» Минюст считает «иностранным агентом».