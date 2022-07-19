Газпром сообщает о «чрезвычайных обстоятельствах», которые препятствуют поставкам в Европу

Журналисты агентства Reuters ознакомились с письмом, направленным «Газпромом» в несколько компаний. Газовый монополист ссылается на «чрезвычайные» обстоятельства, которые не позволяют начать отгрузку газа. Эта неделя может иметь решающее значение для европейских стран, обеспокоенных последствиями боев в Украине и санкций на поставки газа.

«Северный поток-1» должен был заработать в ближайшие дни после регулярного технического обслуживания. «Газпром», который управляет трубопроводом, заявил клиентам в Европе, что он не может гарантировать поставки газа из-за «чрезвычайных» обстоятельств.

Соответствующее письмо получили немецкие компании Uniper и RWE. Uniper считает обоснование «чрезвычайными» проблемами необоснованным. По данным Bloomberg, «Газпром» объявил о форс-мажоре нескольким европейским покупателям газа.

В Европе опасаются, что Москва не запустит поставки. «Форс-мажор» — стандартная формулировка в контрактах, которая позволяет не нести ответственность за отказ от своих обязательств.

Торговый источник, попросивший не называть его имени из-за деликатности вопроса, сказал, что форс-мажор касается поставок по «Северному потоку-1».

«Это звучит как первый намек на то, что поставки газа по «Северному потоку-1», возможно, не возобновятся после окончания 10-дневного технического обслуживания», — сказал Ханс ван Клиф, старший экономист по энергетике в ABN Amro.

Поставки по «Северному потоку-1» почти прекратились: по данным «Коммерсанта», с 16 июня поставки снизились до 40%. Компания назвала причиной задержку с поставками оборудования для газопровода из Канады. Сейчас из-за ремонта газопровода поставки прекращены до 21 июля.









Фото: ТАСС