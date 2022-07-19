Оперного певца Чельдиева приговорили к 10 годам колонии строгого режима

Оперный певец Вадим Чельдиев получил 10 лет строгого режима по делу о протестах в Северной Осетии, сообщил правозащитник Павел Чиков. Еще двое «организаторов»: Рамис Чиркинов и Арсен Бессолов получили по 8 и 8,5 лет лишения свободы.

Приговор огласил сегодня Ростовский областной суд. Протесты в столице Северной Осетии прошли в апреле 2020 года: митингующие во Владикавказе требовали снять «режим самоизоляции» из-за пандемии COVID-19.

Во время митинга протестующие начали выдвигать политические требования: отправить в отставку правительство и главу Северной Осетии Вячеслава Битарова, провести досрочные выборы, освободить активиста и оперного певца Вадима Чельдиева. Тот был задержан в Петербурге по делу о распространении фейков о коронавирусе.

Во время протестов произошли столкновения с прибывшими из Москвы росгвардейцами. На акции задержали около 100 человек, 65 из них арестовали на сроки до 15 суток. Больше 20 человек стали фигурантами уголовных дел.

Против Чельдиева возбудили дело о применении насилия в отношении нацгвардейцев и полицейских (ч. 1 ст. 318) и о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК). Позже дело о хулиганстве переквалифицировано на организацию массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) и добавилось обвинение в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Обвинение в насилии оставлено только у Чельдиева, тот якобы сопротивлялся в полицейском автомобиле, пока его везли из Петербурга во Владикавказ. Трое — Вадим Чельдиев, Рамис Чиркинов и Арсен Бессолов — были признаны фактическими организаторами протестов, объясняет Чиков.

Все подсудимые признаны виновными, дело Чельдиева о распространении фейков о коронавирусе прекратили за истечением срока давности. Суд назначил Чельдиеву 10 лет, Бесолову 8,5 лет, Чиркинову 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: ТАСС, протесты во Владикавказе в апреле 2020 года