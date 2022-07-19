Телеканал «Дождь»* вернулся в эфир 18 июля — канал приостановил работу 4 марта из-за закона о «фейках» и блокировки. Прокуратура настаивала, что работа канала угрожает конституционному строю России.

Вчера состоялся первый выпуск вечерней программы. Журналисты показали сюжет из Бучи, рассказали о роли Китая в российско-украинском конфликте, о том, как военнослужащие могут отказаться от участия в боях в Украине и о других темах. Программа продлилась больше 2 часов и собрала больше 586 тыс. просмотров.

Как рассказала гендиректор канала Наталья Синдеева, сначала работа будет в усеченном формате, а с осени вернется полноценное вещание. Лицензию на вещание выдали в Латвии, но представительства канала будут и в других странах.

*«Дождь» Минюст России считает «иностранным агентом».