Марков: «Никто не верит в самоубийство Керефова»

Вчера стало известно о том, что в камере покончил жизнь самоубийством проректор Российской таможенной академии Залим Керефов. Его обвинили в сбыте наркотиков в особо крупном размере (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). ФСИН начала проверку, но не все верят в версию о самоубийстве.

Как сообщил ТАСС, Керефова без признаков жизни обнаружили в одиночной камере подмосковного СИЗО-1 в Ногинске 16 июля, известно об этом стало только 18 июля. Администрация СИЗО заключила, что это суицид: признаков насильственной смерти не обнаружено, задержанный оставил предсмертную записку. ФСИН проводит проверку, возбуждено дело о халатности.

Адвокат Керефова Алексей Цыганов рассказал РИА Новости, что это происшествие нужно расследовать.

«Он покончил с собой в СИЗО города Ногинск. Наша позиция такая — он был жизнерадостным, вменяемым, у него маленькие дети, в это очень трудно поверить. Не мог он на это пойти. Уверен, что данный инцидент будет расследован», — сказал Цыганов.

В комментарии для ТАСС защитник добавил, что Керефов «не мог покончить с собой, так как у него были планы на будущее, малолетние дети». Уголовное дело против него закрыли по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью.

По версии следствия, Керефов приобрел два килограмма наркотиков, расфасовал его на мелкие партии и продавал через даркнет. Ему грозило до 20 лет лишения свободы. Следственный комитет также проводил проверку в отношении других руководителей академии, которым, предположительно, Керефов давал наркотики.

Керефов должен был оставаться под стражей до 5 сентября. Он дал признательные показания.

Политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале усомнился в версии о самоубийстве.

«Никто не верит в самоубийство Керефова, бывшего проректора Таможенной академии, арестованного за систему распространения наркотиков. Общее мнение: Керефов был убит своими высокими покровителями, чтобы он их не выдал. В муки совести таких воротил никто не верит. Нужно расследовать убийство Керефова, и кто его крышевал», — считает Марков.