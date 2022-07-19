Села Ломаковка и Новые Юрковичи попали под обстрел

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Новые Юрковичи. Позже добавилась информацию об обстреле села Ломаковка.

«Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела поврежден участок автодороги. На месте работают оперативные службы», — сообщил глава региона. Ранее село попадало под обстрелы в прошлую пятницу, 15 июля и 9 июля.

По сообщению Богомаза, артиллерийский обстрел был также в селе Ломаковка Стародубского городского округа. Жертв и пострадавших нет.

«Один из снарядов разорвался в непосредственной близости от ЛЭП, в результате чего повреждены 4 пролёта линии электропередачи. В настоящее время в посёлке отсутствует электричество. По предварительной информации, в двух домовладениях осколками от снаряда повреждены стёкла и обшивка кровли.

На месте работают все оперативные службы. Бригада электриков выехала для восстановления поврежденных сетей», — рассказал Богомаз.