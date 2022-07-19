«Сибирь.Реалии»*: волонтеры из Тувы помогают военным вернуться из Украины

Журналисты «Сибирь.Реалии»* поговорили с волонтерами из Тувы, которые помогают военнослужащим вернуться домой из Украины. Сами активисты находятся не в России, но продолжают вести работу. В родном региону у них остались родители, к которым уже приходили силовики.

С начала боев в Украине появилось сообщество «Новая Тува». Они требовали 8 июля освободить тувинских солдат, которые пытались расторгнуть контракт, но их посадили под замок. Первыми солдатами, отказавшимися участвовать в боях в Украине стали девять военнослужащих из одной бригады. На момент расторжения контракта они находились командировке в Киргизии и готовились к отправке в Украину. С помощью активисток они смогли досрочно расторгнуть контракты и вернуться обратно в Туву.

Как рассказал один из военнослужащих, 23 февраля 2022 года после обеда командование отдало нам приказ взять Киев за два дня.

Кто от кого родину защищает? Мы же вторглись в чужую страну, а не они к нам? У нас одежды нормальной не осталось, а зима ведь. Обуви нет, грязные, голодные. Кто мы? И кто после этого Шойгу? Путин? За кого я воюю, за них? Зачем?



«Так мы узнали, что объявлена война под названием «специальная военная операция», – рассказывает он. — Первая эмоция после приказа — это неверие: «Что, правда?!». Хотя нас втихую готовили к этому: по приказу командира воинской части мы писали рапорты об увольнении без даты, рапорты с обязательством не сдаваться в плен живыми — если сдадимся, то мы «предатели родины». У всех отобрали шевроны с именами и документы — паспорта и военные билеты. Но, честно говоря, я думал, что это очередной блеф, хотя плохие предчувствия были».

Его колонна ехала по Черниговскому направлению, границу они пересекли со стороны Беларуси. В это время по ним ударили ВСУ, в первую машину в колонне попал снаряд, началась паника. Много военнослужащих, по словам военнослужащего, погибли от осколочных ранений. После этого они продолжали бои, начались проблемы с обеспечением: от одежды до еды. Тогда он решил вернуться в Туву.

«И мысли в голову лезут: «Кто от кого родину защищает? Мы же вторглись в чужую страну, а не они к нам? У нас одежды нормальной не осталось, а зима ведь. Обуви нет, грязные, голодные. Кто мы? И кто после этого Шойгу? Путин? За кого я воюю, за них? Зачем?» — рассказал военнослужащий.

Рапорт об отказе участия в «спецоперации» он написал на границе: его тут же загрузили в машину военной полиции, привезли в штаб и начали допрашивать. Угрожали сроками, психушкой, но после он все-таки смог добраться домой с помощью волонтеров.

Паблик «Нова Тува» активистки создали уже в эмиграции. Они убеждают солдат расторгнуть контракт и вернуться к своим семьям, помогают с оформлением необходимых документов. По их данным, которые активисты собирают по соцсетям, погибших тувинцев уже не меньше сотни.

Часто они сами выходят на солдат, а чаще им пишут в соцсетях жены, матери и родные военнослужащих. Много тех, кто хочет что-то узнать о попавших в плен солдатах. Бывают случаи, когда у контрактников не принимают рапорты об увольнении: в этом случае волонтеры помогают с юридическими консультациями.

Сейчас в Украине держат взаперти в казарме 20 ребят из Наро-Фоминска, из Кантемировской дивизии, среди них трое тувинцев. У них командир не принял рапорты об увольнении. Они пытались добраться до России самостоятельно, но их схватили на границе. И этот случай не единичный: сейчас идет работа с офицером, который находится в Украине, и ему никуда не дают выехать. Еще под Белгородом есть воинская часть, где тоже сидят под замком семеро тувинцев. Всего волонтерам известно о 150 случаях отказов только среди тувинцев. Всего из малочисленного народа — тувинцев — в Украине около 3,5 тыс человек

*«Сибирь.Реалии» Минюст России считает иностранным агентомФото: Минобороны России