РБК: от артистов требуют соглашения о запрете политических высказываний

Как стало известно РБК, крупные агентства по организации концертов стали включать в договоры с артистами пункт о запрете политических высказываний. Вчера в суд передано административное дело против Юрия Шевчука, лидера ДДТ, который высказался на концерте.

Артисты, согласно договору, должны «избегать любых политических тем при проведении концерта». Отдельным пунктом стоит запрет на распространение «не соответствующей действительности информации о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный». Государственная символика Украины также запрещена.

За нарушение запрета артистам грозит штраф в 500 тысяч рублей. Однако по информации гендиректор концертного агентства TCI Эдуарда Ратникова, штраф будет устанавливаться индивидуально, но не будет меньше стоимости гонорара за выступление.