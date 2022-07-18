145-й день боев: главное

- ГСЧС Украины сообщил об обстреле с раннего утра города Торецк. Ракета попала в двухэтажный дом, где находились люди. Шесть человек погибли. Двоих удалось спасти из-под завалов.
Минобороны России писало в субботу, что в Торецке «на территории школы № 9 размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов». Новый обстрел в ведомстве не комментировали.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля Россия выпустила больше 3000 крылатых ракет . Число артиллерийских и других снарядов сосчитать невозможно.
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ТАСС сообщил, что власти ДНР получили доказательства вины украинских военных во взрыве в драмтеатре в Мариуполе. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к следствию. В пресс-службе Генпрокуратуры ДНР пообещали прокомментировать информацию позднее, но пока этого не сделали.
Минобороны России утверждало, что драмтеатр 16 марта взорвали «националисты «Азова» . Под завалами, по данным ТАСС, нашли 11 мирных жителей.
AP писала, что после авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибло около 600 человек. Amnesty International выяснила, что удар нанесли российские военные.
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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Восток» и дал указание «поражать дальнобойное оружие Украины», пишет РИА Новости. С этих позиций, по версии Шойгу, ведется обстрел жилых районов Донбасса и намеренно поджигают поля с пшеницей и хранилища с зерном.
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Он также впервые сообщил, что группировкой «Восток» командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. ВВС уточняет, что Мурадов с 2018 года был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020 по сентябрь 2021 года командовал Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.
Еще раньше, в 1996 году, когда Мурадову было 23 года, он был награжден первым орденом Мужества после операции по захвату Верхнего Центороя в Чечне. Второй орден Мужества он получил в 2000 году за захват штаба Аслана Масхадова в Датое. В Чечне он служил до 2009 года, потом перевелся в Забайкалье, где командовал бригадой в Восточном военном округе.
В 2014 году он был слушателем военной академии Генерального штаба. В 2016 году, когда активные боевые действия в Донбассе прекратились, Мурадов стал представителем России в совместном российско-украинском центре по контролю за прекращением огня.
ЕС ввел санкции против Мурадова с началом боев в Украине.
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Все больше сообщений поступает об отказывающихся от участия в боях в Украине военнослужащих. Moscow Times пишет, что около 300 военнослужащих из части №63354 в Дагестане еще в марте вернулись домой. Они отказались участвовать в боях в Украине, но у многих оказались обмороженные конечности. Некоторые остались инвалидами. Родственники военнослужащих жаловались на плохие условия.
«Настоящее время»* рассказало о 300 военнослужащих из 205-й мотострелковой бригады в Краснодарском крае. Они также отказались участвовать в боях после Мариуполя и Николаева. На прошлой неделе в воинской части повесили на «доску позора» список отказников из более 300 человек с фото.
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Власти ЛНР завили о взятии Северска. Украинская сторона пока не комментировала это сообщение. Об этом говорил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. «Северск под нашим контролем», — сказал он в эфире «Первого канала». По информации ТАСС, Северск был «почти под полным контролем» ЛНР с 14 июля.
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«Ротонда» сообщает, что военнослужащим в Санкт-Петербурге предлагают премии за уничтожение украинских солдат и техники. Соответствующую брошюру начали распространять по муниципалитетам города военкоматы. Как сказано в «Социальном справочнике участника специальной военной операции», за сбитый самолет предлагают 300 тысяч рублей. Уничтоженный вертолет принесёт 200 тысяч рублей, танк — 100 тысяч рублей. Личный состав противника оценивают дешевле: 100 тысяч рублей за уничтожение взвода, 50 тысяч — за отделение. Столько же принесут подбитые беспилотник, БМП, БТР, ЗРК или система залпового огня.
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СБУ сообщила, что российские командиры использовали топографические карты Украины 1969 года. Соответствующие документы и карты разведка Украины нашла на оставленных российскими войсками территориях Харьковской области.
На этих картах, к примеру, полностью отсутствует Салтовский жилой массив Харькова, нет некоторых водоемов. А граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку тогда ее не было.
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Разведка Британии анализирует сегодня роль ЧВК «Вагнера» в Украине. Россия использует ее для усиления передовых сил и восполнения нехватки личного состава и потерь. Эта ЧВК почти наверняка сыграла центральную роль в недавних боях, включая взятие Попасной и Лисичанска. Но группа понесла тяжелые потери.
Сейчас в «Вагнера» снизили стандарты приема для наемников: готовы нанимать осужденных лиц, которые раньше были в черном списке. Новобранцам предоставляется очень ограниченное обучение. Это скорее всего повлияет на боевую эффективность группы в будущем и снизит ее ценность в качестве опоры для регулярных российских сил. Руководитель «Вагнера» Евгений Пригожин недавно был удостоен звания Героя Российской Федерации за выступление группы в Луганске, считают британские спецслужбы. Это вероятно усилит недовольство между военными и «Вагнером», поскольку ситуацию усугубляют смены в высшем командовании войсками. Это может также негативно сказаться на моральном духе российских военных.
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Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские силы возвращаются из оперативной паузы. Они провели накануне ограниченные наземные атаки в Донецкой области.
Как ранее отмечалось в ISW, окончание российской оперативной паузы вряд ли вызовет новую массированную волну наземных атак по нескольким направлениям, несмотря на публичное распоряжение министра обороны России Сергея Шойгу. Российские войска отдают приоритет наступлению в районе Северска и Бахмута, сохраняя при этом оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль южной оси.
Российские войска продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты на Изюмско-Славянском выступе, а также наносили артиллерийские, ракетные и авиационные удары по территории Украины.
ISW прогнозирует, что окончание оперативной паузы будет характеризоваться неустойчивым и поэтапным возобновлением наземных наступлений.
*«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».