145-й день боев: главное

ГСЧС Украины сообщил об обстреле с раннего утра города Торецк. Ракета попала в двухэтажный дом, где находились люди. Шесть человек погибли. Двоих удалось спасти из-под завалов.

Минобороны России писало в субботу, что в Торецке «на территории школы № 9 размещены подразделения украинских вооруженных формирований, склады боеприпасов и бронетехника, при этом в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов». Новый обстрел в ведомстве не комментировали.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 24 февраля Россия выпустила больше 3000 крылатых ракет . Число артиллерийских и других снарядов сосчитать невозможно.

ТАСС сообщил, что власти ДНР получили доказательства вины украинских военных во взрыве в драмтеатре в Мариуполе. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к следствию. В пресс-службе Генпрокуратуры ДНР пообещали прокомментировать информацию позднее, но пока этого не сделали.

Минобороны России утверждало, что драмтеатр 16 марта взорвали «националисты «Азова» . Под завалами, по данным ТАСС, нашли 11 мирных жителей.

AP писала, что после авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибло около 600 человек. Amnesty International выяснила, что удар нанесли российские военные.

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Восток» и дал указание «поражать дальнобойное оружие Украины», пишет РИА Новости. С этих позиций, по версии Шойгу, ведется обстрел жилых районов Донбасса и намеренно поджигают поля с пшеницей и хранилища с зерном.

Он также впервые сообщил, что группировкой «Восток» командует генерал-лейтенант Рустам Мурадов. ВВС уточняет, что Мурадов с 2018 года был заместителем командующего войсками Южного военного округа, а с ноября 2020 по сентябрь 2021 года командовал Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Еще раньше, в 1996 году, когда Мурадову было 23 года, он был награжден первым орденом Мужества после операции по захвату Верхнего Центороя в Чечне. Второй орден Мужества он получил в 2000 году за захват штаба Аслана Масхадова в Датое. В Чечне он служил до 2009 года, потом перевелся в Забайкалье, где командовал бригадой в Восточном военном округе.

В 2014 году он был слушателем военной академии Генерального штаба. В 2016 году, когда активные боевые действия в Донбассе прекратились, Мурадов стал представителем России в совместном российско-украинском центре по контролю за прекращением огня.

ЕС ввел санкции против Мурадова с началом боев в Украине.

Все больше сообщений поступает об отказывающихся от участия в боях в Украине военнослужащих. Moscow Times пишет, что около 300 военнослужащих из части №63354 в Дагестане еще в марте вернулись домой. Они отказались участвовать в боях в Украине, но у многих оказались обмороженные конечности. Некоторые остались инвалидами. Родственники военнослужащих жаловались на плохие условия.

«Настоящее время»* рассказало о 300 военнослужащих из 205-й мотострелковой бригады в Краснодарском крае. Они также отказались участвовать в боях после Мариуполя и Николаева. На прошлой неделе в воинской части повесили на «доску позора» список отказников из более 300 человек с фото.

Власти ЛНР завили о взятии Северска. Украинская сторона пока не комментировала это сообщение. Об этом говорил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. «Северск под нашим контролем», — сказал он в эфире «Первого канала». По информации ТАСС, Северск был «почти под полным контролем» ЛНР с 14 июля.

«Ротонда» сообщает, что военнослужащим в Санкт-Петербурге предлагают премии за уничтожение украинских солдат и техники. Соответствующую брошюру начали распространять по муниципалитетам города военкоматы. Как сказано в «Социальном справочнике участника специальной военной операции», за сбитый самолет предлагают 300 тысяч рублей. Уничтоженный вертолет принесёт 200 тысяч рублей, танк — 100 тысяч рублей. Личный состав противника оценивают дешевле: 100 тысяч рублей за уничтожение взвода, 50 тысяч — за отделение. Столько же принесут подбитые беспилотник, БМП, БТР, ЗРК или система залпового огня.

СБУ сообщила, что российские командиры использовали топографические карты Украины 1969 года. Соответствующие документы и карты разведка Украины нашла на оставленных российскими войсками территориях Харьковской области.

На этих картах, к примеру, полностью отсутствует Салтовский жилой массив Харькова, нет некоторых водоемов. А граница между Украиной и Россией нарисована шариковой ручкой, поскольку тогда ее не было.

Разведка Британии анализирует сегодня роль ЧВК «Вагнера» в Украине. Россия использует ее для усиления передовых сил и восполнения нехватки личного состава и потерь. Эта ЧВК почти наверняка сыграла центральную роль в недавних боях, включая взятие Попасной и Лисичанска. Но группа понесла тяжелые потери.

Сейчас в «Вагнера» снизили стандарты приема для наемников: готовы нанимать осужденных лиц, которые раньше были в черном списке. Новобранцам предоставляется очень ограниченное обучение. Это скорее всего повлияет на боевую эффективность группы в будущем и снизит ее ценность в качестве опоры для регулярных российских сил. Руководитель «Вагнера» Евгений Пригожин недавно был удостоен звания Героя Российской Федерации за выступление группы в Луганске, считают британские спецслужбы. Это вероятно усилит недовольство между военными и «Вагнером», поскольку ситуацию усугубляют смены в высшем командовании войсками. Это может также негативно сказаться на моральном духе российских военных.

Институт изучения войны (ISW) пишет, что российские силы возвращаются из оперативной паузы. Они провели накануне ограниченные наземные атаки в Донецкой области.

Как ранее отмечалось в ISW, окончание российской оперативной паузы вряд ли вызовет новую массированную волну наземных атак по нескольким направлениям, несмотря на публичное распоряжение министра обороны России Сергея Шойгу. Российские войска отдают приоритет наступлению в районе Северска и Бахмута, сохраняя при этом оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль южной оси.

Российские войска продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты на Изюмско-Славянском выступе, а также наносили артиллерийские, ракетные и авиационные удары по территории Украины.

ISW прогнозирует, что окончание оперативной паузы будет характеризоваться неустойчивым и поэтапным возобновлением наземных наступлений.

*«Настоящее время» Минюст России считает «иностранным агентом».