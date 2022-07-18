В Госдуму внесли закон о запрете пропаганды ЛГБТ

В Госдуму внесли закон о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». Сейчас такие ограничения существуют для несовершеннолетних, но депутаты планируют распространить эти ограничения на всех граждан.

«В России на законодательном уровне не допускается пропаганда суицида, наркотиков, экстремизма, преступного поведения, как негативных и общественно опасных явлений. Вместе с тем формально до настоящего времени отсутствует запрет на пропаганду отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием кинопроката»‎, — сказано в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, пропаганда ведется через СМИ, общественные мероприятия, онлайн-кинопоказы и демонстрации таких отношений в кино, «представляющих такое девиантное поведение как норму»‎. Все это опасно не только для детей и молодежи, «не способной критически отнестись к этой информации»‎, но и для всего общества.