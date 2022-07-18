«Коммерсант» сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали седьмой пакет санкций против России. В нем нет дополнительных запретов на поставки энергоносителей.

Обсуждение седьмого пакета санкций прошло в Брюсселе. О том, что новые ограничения согласованы, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что основой новых ограничений станет запрет на покупку российского золота, в том числе через другие страны. В ЕС заявляли, что эти ограничения дополнят уже введенные санкции G7 и будут с ними согласованы.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг также говорил, что запрет российского газа не стоит на повестке дня, поскольку это серьезно затронуло бы страны-члены ЕС. В Европе без этого готовятся к ограничениям на поставки газа и ищут пути снизить зависимость от российских энергоносителей.

На прошлой неделе в ЕС говорили и о том, что будут введены персональные ограничения в отношении приближенных к Владимиру Путину россиян. Но имен в ЕС не называли. Пока известно о том, что в него включат 48 физлиц.