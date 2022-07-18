«Газпром» сообщил о рекордной отгрузке газа в Китай

«Газпром» сообщил в своем Telegram-канале, что 17 июля зафиксирован суточный рекорд по поставкам газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Это новый исторический рекорд по поставкам.

По итогам первого полугодия поставки в Китай увеличились на 63,4%. Поставки по трубопроводу «Сила Сибири» начались в ноябре 2019 года.

С начала февраля поставки осуществляются по долгосрочному контракту с китайской корпорацией CNPC.

«Газпром» 11 июля отключил трубопровод «Северный поток» — главный маршрут транспортировки газа в Европу. После начала боев в Украине многие европейские страны отказались оплачивать российский газ в рублях, как того требовала Россия. Москва начала, как называли это в ЕС, «газовый шантаж». Нынешнюю обстановку в компании назвали временной и профилактической, на 10 дней. Однако Европа опасается, что это навсегда, и готовится к худшему. Эксперты также считают, что поставки все равно не возобновятся в полном объеме.